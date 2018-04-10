HDP'den Kılıçdaroğlu'na çağrı

HDP'den K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'na \u00e7a\u011fr\u0131 yap\u0131ld\u0131.,.,Eski HDP E\u015f Genel Ba\u015fkan\u0131 Selahattin Demirta\u015f'\u0131n yar\u0131n duru\u015fmas\u0131 oldu\u011funu hat\u0131rlatan Temelli, CHP Lideri'ne de \u00e7a\u011fr\u0131da bulundu: \r\n,"Biz herkesi davet ediyoruz. Oraya gelin ve bu duru\u015fmalar\u0131 izleyin. Bunu izlemek yerine Say\u0131n K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, su\u00e7 mahalline geri d\u00f6n\u00fcyor. ,Say\u0131n K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, bizde fil haf\u0131zas\u0131 var. 'Dokunulmazl\u0131kla ilgili tavr\u0131n gerek\u00e7esini HDP'ye anlatt\u0131k kendi arkada\u015flar\u0131m\u0131za anlatamad\u0131k' diyorsunuz. \u015eimdi bunu neresinden d\u00fczeltelim, \u00e7ok zor.",CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun dokunulmazl\u0131klar\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131na ili\u015fkin s\u00fcre\u00e7te yapt\u0131\u011f\u0131 baz\u0131 a\u00e7\u0131klamalar\u0131na de\u011finen Temelli, "\u015eimdi d\u00f6n\u00fcp bize, 'Biz HDP'lilere anlatt\u0131k' diyor. Biz b\u00f6yle bir \u015fey g\u00f6rmedik.,B\u00f6yle bir \u015feye ikna olmad\u0131k, tam tersine biz size \u00e7ok \u015fey anlatt\u0131k ama siz o s\u0131rada bizi dinlemek yerine ba\u015fka \u015feyleri dinliyordunuz. \u015eimdi bunun g\u00fcnah\u0131n\u0131 b\u00f6yle \u00e7\u0131kartamazs\u0131n\u0131z. ,Bence herkes anlad\u0131 bir tek siz anlamad\u0131n\u0131z Say\u0131n K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ama hala bir \u015fans\u0131n\u0131z var. Edirne'ye gidebilirsiniz, Selahattin Demirta\u015f size tane tane bunu anlat\u0131r." ifadesini kulland\u0131.