HDP'den milletvekili seçilmişti! Tahliye edildi

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Rusya'da alarm
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TSK: 56 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
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HDP’den milletvekili seçilen Güven’in tahliyesine karar verildi
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Komando okulundan 55 yıl sonra bir ilk
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Survivor Kim Elendi, Kim Gitti? | Survivor Elenen İsim Kim? ( Survivor Adaya Kim Veda Etti?)
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Suriye'de binlerce sivil Ürdün ve İsrail sınırına dayandı
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İşverenler dikkat, 1 Temmuz’da BES başlıyor
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Yozgat uranyum üretimine hazırlanıyor
GÜNDEM
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Firari FETÖ'cü Adil Öksüz olayında polis müdürü ve komiser tutuklandı
GÜNDEM
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Erdoğan açıklamıştı... PKK kadrosu Kandil'de birbirine girdi
GÜNDEM
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AK Parti'den Süleyman Soylu'nun açıklamasına ilk yorum
GÜNDEM
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Bakan Çavuşoğlu: Trump, F-35 konusunda gerekli adımları atacağını söyledi
GÜNDEM
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CHP Erzurum’da toplu istifa!
DÜNYA
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Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı 3 günlüğüne kapattı
DÜNYA
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İran Petrol Bakanı'ndan ABD yaptırımlarına ilişkin açıklama
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Survivor kameramanı Alper Baycın'ın hastane odasındaki görüntüsü ortaya çıktı
DÜNYA
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Trump'ın gümrük vergilerine 33 ülkeden misilleme
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Liselerde kapasite yüzde 20'ye yakın artırıldı
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis
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Ramazan
HDP'den milletvekili seçilmişti! Tahliye edildi
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Mlletvekili seçilen HDP'li isim tahliye edildi.
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