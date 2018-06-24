HDP'li Buldan'ın sandığından bakın kim çıktı?

Se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131klanmaya devam ediyor,Pervin Buldan sonu\u00e7larda \u015foku ya\u015fad\u0131.,HDP E\u015f Genel Ba\u015fkan\u0131 Pervin Buldan'\u0131n oy kulland\u0131\u011f\u0131 sand\u0131ktan, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'a 123, HDP'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Selahattin Demirta\u015f'a 78 oy \u00e7\u0131kt\u0131. ,Buldan oyunu Sultanbeyli Mevlana Ortaokulu'ndaki 1147 nolu sand\u0131kta kulland\u0131. \r\n\r\n\r\n\r\n,Sand\u0131ktan Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan 123, Selahattin Demirta\u015f 78, Muharrem \u0130nce 18 ve Meral Ak\u015fener 5 oy al\u0131rken, 3 oy ge\u00e7ersiz say\u0131ld\u0131.