HDP'li grup Van'da AK Partililere saldırdı

Van'da, 24 Haziran'da yap\u0131lacak Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 sistemi ve 27. Milletvekili se\u00e7imi i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fcten AK Partililere sald\u0131r\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti.\r\n,Van'\u0131n \u00c7atak il\u00e7esinde, AK Partililere se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda HDP'li bir grup ta\u015fla sald\u0131rd\u0131, 2 partili yaraland\u0131.\r\n,Olayda Metin ve Engin \u00c7elik yaraland\u0131. Yaral\u0131lar \u00c7atak Devlet Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n,Olay yerine gelen g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri, sald\u0131r\u0131yla ilgili 3 \u015f\u00fcpheliyi g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131.\r\n,Uzuntekne mahallesinde se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yapan, aralar\u0131nda AK Parti \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Tahsin Babur'un da bulundu\u011fu partililer, HDP'li bir grubun ta\u015fl\u0131 sald\u0131r\u0131s\u0131na u\u011frad\u0131.