HDP'li isim AK Parti'ye geçti

HDP Milletvekili Aday Aday\u0131 Belediye Ba\u015fkan\u0131n yo\u011fun giri\u015fimleri sonucunda HDP`den ayr\u0131larak AK Parti saflar\u0131na ge\u00e7ti.\r\n,G\u00fcn\u00fcn\u00fcn b\u00fcy\u00fck bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc vatanda\u015flarla ge\u00e7iren Belediye Ba\u015fkan\u0131 Menderes Atilla, 24 Haziran`da yap\u0131lacak se\u00e7imin \u00f6nemini anlat\u0131yor.\r\n,Se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren Menderes Atilla, il\u00e7enin tan\u0131nm\u0131\u015f simalar\u0131ndan Halil Kesmez ve ailesi ile g\u00f6r\u00fc\u015ferek AK Parti saflar\u0131na ge\u00e7mesini sa\u011flad\u0131.\r\n,Halil Kesmez ve ailesi ile bir araya gelen Atilla, ailenin de AK Parti`nin saflar\u0131na kat\u0131lmas\u0131yla g\u00fc\u00e7lerine g\u00fc\u00e7 katt\u0131klar\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n,Ceylanp\u0131nar Belediye Ba\u015fkan\u0131 Menderes Atilla`n\u0131n giri\u015fimleri sonucunda AK Parti saflar\u0131na ge\u00e7en il\u00e7enin ileri gelenlerinden olan Halil Kesmez, \u00f6nceden HDP saflar\u0131nda yer al\u0131yordu.,Kesmez Ailesi'ne mensup Halil Kesmez ise, 2015 genel se\u00e7imlerinde HDP`den milletvekili aday aday\u0131 olmu\u015ftu. AK Parti \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Halid \u015eim\u015fek, ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131lar\u0131 ve meclis \u00fcyeleri ile beraber Halil Kesmez ve Ailesi`ni ziyaret eden Atilla, ailenin do\u011fru bir ad\u0131m att\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek karar\u0131n hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 diledi.\r\n,Ceylanp\u0131nar Belediye Ba\u015fkan\u0131 Menderes Atilla, T\u00fcrkiye d\u00fc\u015fmanlar\u0131n\u0131n kurduklar\u0131 tezgahlar\u0131 Kesmez Ailesi`nin g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve bundan dolay\u0131 AK Parti saflar\u0131na kat\u0131l\u0131m sa\u011flad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n,Atilla, "24 Haziran`da yap\u0131lacak olan tarihi se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam ediyoruz. Kesmez Ailesi`nin ileri gelenlerinden Halil Kesmez 2015 y\u0131l\u0131nda yap\u0131lan genel se\u00e7imlerde HDP`den aday aday\u0131 olmu\u015ftu. Ancak k\u00f6kenleri olarak devletini ve milletini seven bir ailedir. Bizim giri\u015flerimiz sonucunda Ak Parti`ye kat\u0131l\u0131m sa\u011flad\u0131lar. \u015eu anda cereyan eden Ha\u00e7 ile Hilal`\u0131n sava\u015f\u0131n\u0131 g\u00f6rm\u00fc\u015fler. Bu sava\u015fta Hilal`in yan\u0131nda durmak bizim i\u00e7in dini bir vazifedir diyerek Ak Parti saflar\u0131na ge\u00e7tiler. Bat\u0131l\u0131 \u015fer odaklar\u0131 b\u00fct\u00fcn i\u015flerini b\u0131rak\u0131p Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan`\u0131 devirme hesaplar\u0131 yap\u0131yorlar. Sebebi ise, Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n \u0130slam`a sahip \u00e7\u0131km\u0131\u015f olmas\u0131d\u0131r. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z \u0130slam`a ve \u00fcmmete sahip \u00e7\u0131kmasa, oklar ona \u00e7evrilmi\u015f olmazd\u0131. Kesmez Ailesi`de bunu g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in Ak Parti`nin, Recep Tayyip Erdo\u011fan`\u0131n yan\u0131nda m\u00fccadele edece\u011fini s\u00f6yleyerek bizim saflar\u0131m\u0131za ge\u00e7mi\u015ftir. Karar\u0131n hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 diler, Kesmez Ailesi`ne te\u015fekk\u00fcr ederim" dedi.\r\n,Kesmez Ailesi`nin ileri gelenlerinden Halil Kesmez, aile olarak AK Parti saflar\u0131na ge\u00e7tiklerini ve bu saatten sonra AK Parti saflar\u0131nda m\u00fccadele edeceklerini s\u00f6yleyerek, "Her insan\u0131n hatas\u0131 olur ve kul hatas\u0131z olmaz. Biz kendimiz zaten y\u0131llardan bu yana bu davan\u0131n pe\u015findeyiz. Kesmez Ailesi 2002 y\u0131l\u0131nda AK Parti`nin kurucular\u0131 aras\u0131nda yer alm\u0131\u015ft\u0131r. Aile olarak diyoruz ki durmak yok yola devam. Beraber omuz omuza vermek ve d\u00fc\u015fman\u0131n g\u00f6z\u00fcne kur\u015funu s\u0131kmak i\u00e7in AK Parti saflar\u0131na kat\u0131l\u0131m karar\u0131 ald\u0131k. Bug\u00fcnden sonra aile olarak AK Partide olaca\u011f\u0131z" diye konu\u015ftu.\r\n