HDP'li isim Saadet Partisi'nden aday oluyor

Karamollao\u011flu \u015fu s\u00f6zlerle ilan etti...,Saadet Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Temel Karamollao\u011flu HDP'nin baraj\u0131 a\u015faca\u011f\u0131 kanaatinde oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Saadet Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Karamollao\u011flu HDP'li Altan Tan ile ilgili olarak \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi;,Saadet Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Temel Karamollao\u011flu sorular\u0131 cevaplad\u0131.,Karamollao\u011flu HDP'li ismin partisinden aday olaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,"Bizden aday olacak herhalde. Bizim eski d\u00f6nemde genel idare kurulu \u00fcyeli\u011fimizi yapt\u0131.,Listede s\u00fcrpriz bir iki isim olabilir.,Bizim i\u015fimiz zor. ,Hem bize uyacak hem de kamuoyunun biraz alakas\u0131n\u0131 \u00e7ekecek insanlar" dedi.