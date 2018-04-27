HDP'li Pervin Buldan'den aday açıklaması

HDP'li Pervin Buldan'den aday a\u00e7\u0131klamas\u0131 geldi.,24 Haziran'da yap\u0131lacak Cumhurba\u015fkan\u0131 ve 27. D\u00f6nem Milletvekili Genel Se\u00e7imi \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 kapsam\u0131nda bug\u00fcn Do\u011fubayaz\u0131t il\u00e7esine gelen HDP E\u015f Genel Ba\u015fkan\u0131 Pervin Buldan, HDP \u0130l\u00e7e Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 \u00f6n\u00fcnde partililere seslendi.,Buldan konu\u015fmas\u0131nda, Do\u011fubayaz\u0131t'\u0131n her zaman iradesine, en zor d\u00f6nemlerde partisine ve halk\u0131na sahip \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Buldan, T\u00fcrkiye a\u00e7\u0131s\u0131ndan tarihi bir se\u00e7im olan 24 Haziran se\u00e7imlerinin K\u00fcrtler ba\u015fta olmak \u00fczere T\u00fcrkiye toplumunun kaderini de\u011fi\u015ftirecek se\u00e7im oldu\u011funu vurgulayarak, halk\u0131n 24 Haziran'da kendisine yak\u0131\u015f\u0131r \u015fekilde partisine, adaylar\u0131na ve cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131na sahip \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n\r\n,Buldan, Cumhurba\u015fkan\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131na ili\u015fkin konu\u015fmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda partililerin HDP'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131n\u0131n eski HDP E\u015f Genel Ba\u015fkan\u0131 Selahattin Demirta\u015f olmas\u0131n\u0131 isteyip "Selahattin Demirta\u015f" \u015feklinde slogan\u0131 atmas\u0131 \u00fczerine \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n,"En k\u0131sa zamanda cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131m\u0131z\u0131 sizlerle payla\u015faca\u011f\u0131z. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imi bizim i\u00e7in \u00f6nemli. \u00c7\u0131karaca\u011f\u0131m\u0131z aday sizlerin istedi\u011fi bir aday olacak. Hi\u00e7 merak etmeyin, siz kimi istiyorsan\u0131z aday\u0131m\u0131z o olacak. ,En k\u0131sa zamanda bunu sizlerle payla\u015faca\u011f\u0131z. Biz karar\u0131m\u0131z\u0131 sizlerin verece\u011fi isim \u00fczerinde netle\u015ftirece\u011fiz ve bu aday\u0131m\u0131z hem T\u00fcrkiye demokratik g\u00fc\u00e7lerinin hem de K\u00fcrt halk\u0131n\u0131n yak\u0131ndan tan\u0131d\u0131\u011f\u0131, istedi\u011fi ve sahip \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131 bir aday olacak."\r\n\r\n,Buldan ve beraberindekiler daha sonra il merkezindeki programa kat\u0131lmak \u00fczere Do\u011fubayaz\u0131t'tan ayr\u0131ld\u0131.