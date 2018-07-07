HDP’li vekil Barış Atay yemin ederken ortalık karıştı

HDP Hatay Milletvekili Bar\u0131\u015f Atay'\u0131n ant i\u00e7mek i\u00e7in k\u00fcrs\u00fcye gitmesi esnas\u0131nda, TBMM Genel Kurul salonununda bulunan bir izleyici, Atay'a "yuh"layarak tepki g\u00f6sterdi. \r\n\r\n,HDP Hatay Milletvekili olarak Meclis'e giren Bar\u0131\u015f Atay'\u0131n ad\u0131 okunup yemin etmeye giderken Genel Kurul\u2019da gerginlik ya\u015fand\u0131.,27. D\u00f6nem parlamentosu, milletvekillerinin ant i\u00e7me t\u00f6reni i\u00e7in saat 14.00'da topland\u0131. ,TBMM Genel Kurulu'na, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'\u0131n sa\u011fl\u0131k durumu nedeniyle ikinci en ya\u015fl\u0131 \u00fcye s\u0131fat\u0131yla \u0130Y\u0130 Parti Milletvekili Durmu\u015f Y\u0131lmaz ba\u015fkanl\u0131k ediyor. ,Milletvekilleri, se\u00e7im \u00e7evresi, soyad\u0131 ve adlar\u0131n\u0131n alfabe s\u0131ras\u0131na g\u00f6re ant i\u00e7meye devam ediyor. ,HDP'nin Hatay Milletvekili Bar\u0131\u015f Atay, ant i\u00e7mek \u00fczere k\u00fcrs\u00fcye \u00e7a\u011fr\u0131lmas\u0131 esnas\u0131nda, salonda bulunan izleyiciler taraf\u0131ndan tepkiyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. ,Bunun \u00fczerine salonda k\u0131sa s\u00fcreli gerginlik ya\u015fand\u0131. Ge\u00e7ici Meclis Ba\u015fkan\u0131 Durmu\u015f Y\u0131lmaz, "G\u00fcvenlik g\u00f6revlisi arkada\u015flar\u0131m, l\u00fctfen gere\u011fini yap\u0131n" talimat\u0131n\u0131 verirken, CHP ve HDP s\u0131ralar\u0131ndaki milletvekilleri, tepki g\u00f6steren vatanda\u015f\u0131n salondan \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131n\u0131 istedi. ,Bir vatanda\u015f, Atay'a "yuh"layarak tepki g\u00f6sterdi. ,K\u0131sa s\u00fcreli gerginli\u011fin ard\u0131ndan Atay, ant i\u00e7erek yerine ge\u00e7ti. \u00d6te yandan, Meclis Genel Kurulu'na, seyircilerin d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 i\u00e7in ara verildi.\r\n\r\n