HDP listelerinde Sırrı Süreyya Önder sürprizi

HDP'de 2 d\u00f6nemdir Ankara milletvekilli\u011fi yapan S\u0131rr\u0131 S\u00fcreyya \u00d6nder, 24 Haziran se\u00e7imlerinde aday olarak g\u00f6sterilmedi.\r\n,Halklar\u0131n Demokratik Partisi, MYK milletvekili aday listesine son \u015feklini vermek i\u00e7in topland\u0131.\r\n,HDP E\u015f Ba\u015fkan\u0131 Pervin Buldan \u0130stanbul'dan, HDP E\u015f Ba\u015fkan\u0131 Sezai Temelli ise Van'dan milletvekili aday\u0131 g\u00f6sterilecek.\r\n,HDP'nin E\u015f Ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n Milletvekili aday\u0131 olaca\u011f\u0131 iller kesinle\u015fti. Pervin Buldan \u0130stanbul'dan, Sezai Temelli Van'dan aday g\u00f6sterilecek. \r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re 5 ay s\u00fcren 25. Yasama D\u00f6nemi hari\u00e7 2 d\u00f6nem milletvekilli\u011fi yapanlar listede yer almayacak. HDP Ankara Milletvekili S\u0131rr\u0131 S\u00fcreyya \u00d6nder\u2019in de bu \u00e7er\u00e7evede listede olmayaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. S\u00f6z konusu kural\u0131n yakla\u015f\u0131k 4 d\u00f6nemdir milletvekili olan Pervin Buldan\u2019\u0131n e\u015f ba\u015fkan olmas\u0131 nedeniyle Buldan i\u00e7in esnetildi\u011fi \u00f6\u011frenildi. HDP\u2019nin milletvekili aday listesinin saat 16.00 civar\u0131nda YSK\u2019ye verilmesi bekleniyor.