HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

HDP Parti Meclisi'nde, Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 belli oldu.,Haberin devam\u0131 i\u00e7in sayfay\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 kayd\u0131r\u0131n...,.,Bug\u00fcn toplanan ve h\u00e2len devam eden HDP Parti Meclisi\u2019nde tutuklu eski E\u015f Genel Ba\u015fkan Selahattin Demirta\u015f\u2019\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 g\u00f6sterilmesi kesinle\u015fti. \r\n\r\n,Gazete Duvar'da yer alan habere g\u00f6re; Demirta\u015f\u2019\u0131n adayl\u0131\u011f\u0131 netle\u015firken parti kurullar\u0131nda s\u00fcrecin i\u015fletilmesi i\u00e7in hen\u00fcz a\u00e7\u0131klanmayaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,<p><strong><span style="font-size:18px"><a href="https:\/\/www.gazeteduvar.com.tr\/politika\/2018\/04\/25\/hdpnin-cumhurbaskani-adayi-selahattin-demirtas\/" target="_blank"><span style="color:#FF0000">Haberin devam\u0131 i\u00e7in t\u0131klay\u0131n<\/span><\/a><\/span><\/strong><\/p>\r\n