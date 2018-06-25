HDP'nin yardımına CHP'liler koştu

24 Haziran se\u00e7imlerinde baraj\u0131 ge\u00e7ip ge\u00e7emeyece\u011fi tart\u0131\u015f\u0131lan HDP'nin yard\u0131m\u0131na CHP'liler ko\u015ftu. HDP, oylar\u0131 do\u011fuda d\u00fc\u015fmesine ra\u011fmen baraj\u0131 ge\u00e7meyi ba\u015fard\u0131.\r\n,HDP'nin baraj sorunu 24 Haziran se\u00e7imlerinin en \u00e7ok konu\u015fulan konular\u0131ndan birisi olmu\u015ftu.\r\n,7 Haziran se\u00e7imlerinde yakalad\u0131\u011f\u0131 oy oran\u0131n\u0131n ard\u0131ndan se\u00e7mende hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 olu\u015fturan partinin baraj alt\u0131nda kalmas\u0131 bekleniyordu.,D\u00fcn gece se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klanmas\u0131yla HDP'nin baraj\u0131 ge\u00e7meyi ba\u015fard\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. B\u00f6ylece HDP, yeniden TBMM'deki yerini ald\u0131.\r\n,Ancak HDP'nin do\u011fuda oylar\u0131n\u0131n d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc g\u00f6zlemlendi. HDP'yi baraj alt\u0131na itmekten CHP deste\u011fi kurtard\u0131. Bunu da bat\u0131da oylar\u0131n y\u00fckselmi\u015f olmas\u0131ndan anlayabiliyoruz.,B\u00f6ylece CHP, Kandil'in partisini Meclis'e sokarak bir kez daha ele\u015ftiri oklar\u0131n\u0131n hedefi oldu.