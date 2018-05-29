Hemen başvurun: 50 bin memur alınacak

Kamuya toplam 50 bin lira memur al\u0131nacak. \u0130\u015fte detaylar...\r\n,3.5 milyona yakla\u015fan i\u015fsiz say\u0131s\u0131n\u0131 azaltabilmek i\u00e7in ba\u015flat\u0131lan istihdam seferberli\u011fi kapsam\u0131nda bir taraftan \u00f6zel sekt\u00f6r di\u011fer taraftan da kamu, s\u00fcrekli personel al\u0131m\u0131 ilan\u0131 yay\u0131nl\u0131yor. \r\n,Son a\u00e7\u0131klamalara ve yay\u0131nlanan ilana g\u00f6re devletin bir ka\u00e7 ay i\u00e7inde alaca\u011f\u0131 toplam personel say\u0131s\u0131, 48 bin 635\u2019i buluyor. Bunlar\u0131n i\u00e7inde polis ve bek\u00e7i al\u0131mlar\u0131 da var.\r\n,Devlet Personel Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n (DPB) internet sayfas\u0131nda yer alan bilgilere g\u00f6re; ba\u015fta bakanl\u0131klar, \u00fcniversiteler, belediyeler, Diyanet, Spor Entit\u00fcs\u00fc ve Bota\u015f olmak \u00fczere \u00e7ok say\u0131da kurum, alaca\u011f\u0131 personel say\u0131s\u0131n\u0131 ve \u015fartlar\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. En fazla al\u0131m\u0131, 14 bin 910 ki\u015fi ile Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131 yapacak. \u0130lanlar\u0131n detaylar\u0131 dpb.gov.tr adresinden takip edilebilir.,Polis Akademisi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 da 73 ilde en az lise mezunu 7 bin \u00e7ar\u015f\u0131 ve mahalle bek\u00e7isi al\u0131naca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Hangi ilde ne kadar al\u0131m yap\u0131laca\u011f\u0131 belli oldu, ba\u015fvuru \u015fartlar\u0131 ise \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde duyurulacak. ,Ayr\u0131ca en az lise mezunu olmak \u00fczere 16 bin polis al\u0131m\u0131yla ilgili de ilana \u00e7\u0131k\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. \u00d6n ba\u015fvuru ve s\u0131nav bilgileri 30 Haziran\u2019da a\u00e7\u0131klanacak. Hem bek\u00e7i hem de polis al\u0131m\u0131n\u0131n detaylar\u0131 \u2018pa.edu.tr\u2019 adresinde duyurulacak. (Posta)