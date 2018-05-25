Hemen şimdi kapatın! Telefonunuz meğer saniye saniye...

Telefonunuzda pek \u00e7ok ayar var; ancak baz\u0131lar\u0131ndan pek \u00e7ok ki\u015finin haberi yok ve telefonunuzun g\u00fcc\u00fcn\u00fc her saniye emiyor!\r\n,Apple, aniden kapanmalar\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in 10.2.1 g\u00fcncellemesini yay\u0131nlam\u0131\u015ft\u0131. Bu g\u00fcncelleme ise iPhone 6, iPhone 6s ve iPhone SE'yi yava\u015flatt\u0131. E\u011fer bu cihazlardan birine sahipseniz ve iOS 11'de telefonunuzun performans\u0131n\u0131n d\u00fc\u015fmesinden \u015fikayet\u00e7iyseniz bu ipu\u00e7lar\u0131na bakman\u0131zda yarar var.,Depolama alan\u0131 dolmu\u015f veya iyice dolmaya yak\u0131n bir iPhone, daha yava\u015f \u00e7al\u0131\u015fma e\u011filimi g\u00f6sterir. Art\u0131k kullanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131z uygulamalar\u0131 kald\u0131rarak, foto\u011fraf ve videolar\u0131n\u0131z\u0131n yede\u011fini al\u0131p telefondan silerek, depolama alan\u0131nda daha fazla bo\u015fluk a\u00e7abilirsiniz. iOS 11'de daha fazla bo\u015f yer kazanman\u0131z\u0131 sa\u011flayacak birka\u00e7 yeni ara\u00e7 var.,iOS 11'de Ayarlar>Genel>iPhone Saklama Alan\u0131 sekmesine girdi\u011finiz zaman, kar\u015f\u0131n\u0131za haf\u0131zan\u0131n ne kadar dolu oldu\u011funu g\u00f6steren renkli bir grafik tablosu \u00e7\u0131k\u0131yor. Buradan depolama alan\u0131n\u0131n durumunu detayl\u0131 \u015fekilde kontrol edebilirsiniz. Ayr\u0131ca \u00f6neriler k\u0131sm\u0131nda ise isterseniz iCloud Foto\u011fraf Ar\u015fivi'ni veya Kullan\u0131lmayanlar\u0131 Sil se\u00e7ene\u011fini aktif edebilirsiniz.,iOS 11'de foto\u011fraflar\u0131n ve videolar\u0131n daha k\u00fc\u00e7\u00fck boyutta yer kaplamas\u0131n\u0131 sa\u011flayan dosya format\u0131 var. Foto\u011fraflar HEIF, videolar ise HEVC dosya format\u0131n\u0131 kullan\u0131yor. Bu iki format, depolama alan\u0131nda daha az yer kapl\u0131yor. Yeni HEIF ve HEVC formatlar\u0131n\u0131 Ayarlar>Kamera>Bi\u00e7imler k\u0131sm\u0131ndan aktif edebilirsiniz.,Not: Yeni foto\u011fraf ve video formatlar\u0131n\u0131 eski iPhone'larda ve iPad'lerde g\u00f6remezsiniz. Yeni formatlar en d\u00fc\u015f\u00fck model olarak A10 Fusion \u00e7ipine sahip iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPad Pro'lar taraf\u0131ndan destekleniyor.,Eski uygulamalar iOS 11'de sorunsuz ve h\u0131zl\u0131 \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015fmayabilir. iPhone'unuzu iOS 11'e y\u00fckselttikten sonra, App Store'a girip, g\u00fcncellemeler k\u0131sm\u0131ndan uygulamalar i\u00e7in g\u00fcncelleme olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kontrol edin. E\u011fer varsa g\u00fcncellemeniz yarar\u0131n\u0131za olacakt\u0131r.,\u00d6nceki s\u00fcr\u00fcmlerde oldu\u011fu gibi iOS 11, kullan\u0131c\u0131n\u0131n i\u015flerini kolayla\u015ft\u0131rmak i\u00e7in arka planda i\u015fleri y\u00fcr\u00fct\u00fcyor. \u00d6rne\u011fin arka planda uygulamalar\u0131 otomatik olarak g\u00fcnceller. Fakat arka planda yap\u0131lan uygulama g\u00fcncellemesi hem i\u015flemciyi hem de pilin belirli bir k\u0131sm\u0131n\u0131 kullanan bir i\u015flemdir. Bu \u00f6zelli\u011fi devre d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rakabilir ve uygulamalar\u0131n\u0131z\u0131 App Store arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla kendiniz g\u00fcncelleyebilirsiniz.,Bunun i\u00e7in Ayarlar>iTunes ve App Store men\u00fcs\u00fcne girin. Otomatik \u0130ndirme ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 alt\u0131nda bulunan G\u00fcncellemeler se\u00e7ene\u011fini kapat\u0131n. Di\u011fer \u00fc\u00e7 se\u00e7enek ise yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z t\u00fcm uygulama indirme ve sat\u0131n alma i\u015flemlerini otomatik olarak di\u011fer cihazlar\u0131n\u0131z aras\u0131nda senkronize eder. Onlar\u0131 da kapatman\u0131z daha iyi olacakt\u0131r.,Arka planda uygulama yenile \u00f6zelli\u011fini kapat\u0131n. Aksi takdirde uygulama i\u00e7eri\u011finin yeniler durur. Mesela Facebook veya Twitter'a girdi\u011finizde, haber kayna\u011f\u0131 ve di\u011fer g\u00fcncellemeler siz istemeden otomatik olarak kar\u015f\u0131n\u0131za gelecektir. Bir yandan faydal\u0131, ama di\u011fer yandan pil \u00f6mr\u00fcn\u00fc biraz yiyen ve i\u015flemci d\u00f6ng\u00fcs\u00fcnde yer kaplayan bir i\u015flem. Bu se\u00e7ene\u011fe Ayarlar>Genel>Arka Planda Uygulama Yenile'den ula\u015fabilirsiniz. \u0130sterseniz t\u00fcm uygulamalar\u0131 kapatabilir veya listeden tek tek istedi\u011finizi se\u00e7ebilirsiniz.,Apple, iOS'a derinlik hissi vermek i\u00e7in \u00e7e\u015fitli efektler kullan\u0131r. Bu hareket efektleri kullan\u0131m deneyiminin zengin olmas\u0131n\u0131 sa\u011flar, kopuk animasyonlar olu\u015fturmazlar. Yine de devre d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rak\u0131lmalar\u0131, performans\u0131n artmas\u0131n\u0131 sa\u011flar.,Hareketi Azalt se\u00e7ene\u011fini aktif edebilirsiniz. B\u00f6ylece paralaks efekti kapan\u0131r. Ayr\u0131ca bu se\u00e7ene\u011fi a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131z zaman, alt k\u0131s\u0131mda Mesaj Efektlerini Otomatik Oynatma \u00e7\u0131k\u0131yor. Otomatik oynatma isminden belli oldu\u011fu \u00fczere balon efektleri ve tam ekran efektlerini otomatik olarak g\u00f6sterir. E\u011fer mesajlarda bu efektle