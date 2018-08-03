Henüz 12 günlüktü! Dişini çektiler ve...

Di\u015f hekimleri, Isla-Rose Heasman'un \u015fu ana kadarki en gen\u00e7 hastalar\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi. ,\u0130ngiltere'de hekimler hen\u00fcz 12 g\u00fcnl\u00fck k\u0131z bebe\u011fin di\u015fini \u00e7ekmek zorunda kald\u0131.\r\n,Isla-Rose daha bir ay\u0131n\u0131 bile doldurmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in anestezi yap\u0131lmad\u0131, sadece di\u015fe uyu\u015fturuculu krem s\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,Do\u011fum di\u015fi, sadece emzirme s\u0131ras\u0131nda sorun olmuyor. \u00c7ocu\u011fun dilinde \u00fclser \u00e7\u0131kabiliyor, ya da sallanan di\u015fin \u00e7ocu\u011fun d\u00fc\u015ferek akci\u011ferlerine ka\u00e7mas\u0131 riski do\u011fuyor. \u0130ngiliz Di\u015fhekimleri Birli\u011fi'ne (BDA) g\u00f6re her 2000 bebekten biri do\u011fum di\u015fiyle d\u00fcnyaya geliyor. K\u00f6kleri yeterince geli\u015fmedi\u011fi i\u00e7in di\u015f genelde kendili\u011finden d\u00fc\u015f\u00fcyor. \u00c7o\u011fu bebe\u011fin di\u015fleri ancak 6 ayl\u0131kken \u00e7\u0131k\u0131yor. Baz\u0131lar\u0131 4 ayl\u0131kken, baz\u0131lar\u0131 ise 1 ya\u015f\u0131ndayken ilk di\u015flerine kavu\u015fuyor.\r\n\r\n,Isla-Rose Heasman'\u0131n annesi Jasmin ise bebe\u011fini bu kadar k\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015fta di\u015f\u00e7iye g\u00f6t\u00fcrmek zorunda kalaca\u011f\u0131n\u0131 tahmin etmedi\u011fini s\u00f6yledi. Anne Jasmin, "Di\u015f sallan\u0131yordu ve \u00e7ekilmek zorundayd\u0131. Bebe\u011fim benden \u00e7ok daha cesurdu, a\u011flamad\u0131 bile" dedi ve ekledi: "Ben ise prensesimin ac\u0131 \u00e7ekmesine dayanamad\u0131m, a\u011flad\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in odadan \u00e7\u0131kmak zorunda kald\u0131m.",Hekimler cesaretinden dolay\u0131 Isla-Rose'a \u00fczerinde "Bug\u00fcn ilk di\u015fimi \u00e7ektirdim" yazan renkli bir \u00e7\u0131kartma verdi. Uzmanlara g\u00f6re, do\u011fum di\u015fi nadiren g\u00f6r\u00fclse de, bebek i\u00e7in olduk\u00e7a riskli.