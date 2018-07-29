Henüz 3 yaşında... Dünyası karardı

Tayfur S\u00f6kmez Mahallesi'nde ikamet eden H\u00fcseyin (35), Sunay \u0130kiz, \u00e7iftinin 5 \u00e7ocu\u011funda en k\u00fc\u00e7\u00fc\u011f\u00fc olan 3 ya\u015f\u0131ndaki Saadet K\u00fcbra'ya hen\u00fcz iki ya\u015f\u0131ndayken katarakt te\u015fhisi konuldu. ,Daha sonra yine Dr. Okay taraf\u0131ndan 2,5 ya\u015f\u0131ndayken g\u00f6z merce\u011fi takmak i\u00e7in tekrar bir operasyon ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Ameliyat sonras\u0131 taburcu olduktan 1 g\u00fcn sonra minik K\u00fcbra'n\u0131n g\u00f6z\u00fcnde enfeksiyon geli\u015fince ailesi tekrar hastaneye gitti. Ancak K\u00fcbra'n\u0131n g\u00f6z\u00fc i\u00e7in yap\u0131lacak bir \u015fey kalmam\u0131\u015f K\u00fcbra sa\u011f g\u00f6z\u00fcn\u00fc tamamen kaybetmi\u015f ve minik k\u0131z hen\u00fcz 3 ya\u015f\u0131ndayken d\u00fcnyas\u0131 kararm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,\r\nAilenin avukat\u0131 \u015eebnem Vural, Davaya konu olan doktorun ameliyathane ko\u015fullar\u0131n\u0131 incelemeden steril bir ortam olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131rmadan sadece g\u00f6r\u00fc\u015fmeye giden m\u00fcvekkillerimi apar topar ameliyata ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia ederek, ameliyat\u0131 yapan daval\u0131 doktorun gereken \u00f6zeni g\u00f6sterme y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcne ayk\u0131r\u0131 davranarak, hukuki sorumlulu\u011fu do\u011fdu\u011funu ifade etti.\r\n\r\nVural, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: "Yap\u0131lan t\u0131bbi m\u00fcdahale neticesinde m\u00fcvekkilimin gelece\u011fini etkileyecek bir \u015fekilde \u00dc\u00e7 ya\u015f\u0131nda K\u00fcbra adl\u0131 m\u00fcvekkilim sa\u011f g\u00f6z\u00fcn\u00fcn tamam\u0131n\u0131 kaybetmi\u015ftir ve art\u0131k \u00f6z\u00fcrl\u00fc hale gelmi\u015ftir. Bizde bu sebeple m\u00fcvekkilimin haklar\u0131n\u0131 korumak amac\u0131yla t\u00fcketici mahkemesi s\u0131fat\u0131yla Hatay Asliye Hukuk Mahkemelerinde davam\u0131z\u0131 a\u00e7m\u0131\u015f bulunmaktay\u0131z." \r\n\r\nDR, OKAY; "TIBBEN GEREKL\u0130 OLAN HER \u015eEY\u0130 YAPTIM, M\u00dcSTER\u0130H\u0130M" \r\n\r\nT\u0131bben yap\u0131lmas\u0131 gereken her \u015feyin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Dr. Okay, \u00c7ok ba\u015far\u0131l\u0131, tertemiz bir ameliyat oldu. Buradan da gayet iyi durumda ayr\u0131ld\u0131. Bir g\u00fcn sonra geldiklerinde bembeyaz iltihapl\u0131 bir g\u00f6zle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131m literat\u00fcrde binde bir g\u00f6r\u00fclen endoftalmi geli\u015fmi\u015fti. Hastanemizde o g\u00fcn iki tane daha katarakt ameliyat\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015f olup onlarda hi\u00e7bir problem olmamas\u0131 ve al\u0131nm\u0131\u015f k\u00fclt\u00fcrlerde hi\u00e7 \u00fcreme olmamas\u0131 hastane enfeksiyonu ihtimalini azaltmaktad\u0131r. Bug\u00fcne kadar 10 binin \u00fczerinde g\u00f6z ameliyat\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdim. Olay\u0131n bu a\u015famaya gelmesine bir doktor, bir insan olarak \u00e7ok \u00fcz\u00fcld\u00fcm. Ancak evde gereken hijyenin sa\u011flanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, \u00e7ocu\u011fun g\u00f6z\u00fcn\u00fcn mikrop kapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum."\r\n\r\n"Ya\u015fanan olay yarg\u0131ya yans\u0131d\u0131. Bilirki\u015fi taraf\u0131ndan incelenmesi durumunda hatam\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n, enfeksiyon sonucu durumun ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131n ortaya \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 umuyorum. Ailenin avukat\u0131n\u0131n iddia etti\u011fi gibi zorla bir ameliyat kesinlikle s\u00f6z konusu olmad\u0131" diye konu\u015ftu.\r\n,\r\nKendiside kanser hastal\u0131\u011f\u0131yla m\u00fccadele eden anne Sunay \u0130kiz, k\u0131zlar\u0131n\u0131n g\u00f6z\u00fcn\u00fc kaybetmesiyle s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 zamanlar ge\u00e7irdiklerini belirterek \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: "K\u0131z\u0131m iki ya\u015f\u0131ndayken katarakt ameliyat\u0131 ge\u00e7irdi. Doktor dedi \u00fc\u00e7 ya\u015f\u0131ndayken tekrar getirin g\u00f6z\u00fcne mercek takaca\u011f\u0131z. Tekrar hastanede yat\u0131rd\u0131k doktor mercek takt\u0131ktan sonra ayn\u0131 g\u00fcn \u00e7\u0131karmak istedi. Biz kabul etmedik dedik; k\u0131z\u0131n ate\u015fi \u00e7\u0131kar, a\u011fr\u0131s\u0131 olur. Kabul etmedik, itiraz ettik k\u0131z\u0131m\u0131z\u0131 o g\u00fcn hastanede yat\u0131rd\u0131k sonra ertesi g\u00fcn \u00f6\u011fleden sonra hastaneden \u00e7\u0131kard\u0131k. \u00c7\u0131kard\u0131ktan sonra k\u0131z ba\u015f\u0131n\u0131 yast\u0131ktan kald\u0131ramaz oldu, yemek yemez oldu. Sabah kalkt\u0131k k\u0131z\u0131n g\u00f6z\u00fc \u015fi\u015fmi\u015f, doktora arad\u0131k. "Doktor hemen getirin\u00f6 dedi. Tekrar hastaneye g\u00f6t\u00fcrd\u00fck. G\u00f6t\u00fcrd\u00fckten sonra doktor ka\u00e7t\u0131 sonra dedi ki; "Damlalar\u0131 kullan\u0131n yap\u0131lacak bir \u015fey yok\u00f6. "Nas\u0131l yap\u0131lacak bir \u015fey yok doktor bey\u00f6 dedik. Bizi hemen MK\u00dc Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne sevk etti. Dedik "biz k\u0131z\u0131m\u0131z\u0131 burada yat\u0131rmak istiyoruz\u00f6 kabul etmedi. "Alt\u0131ndan kalkamazs\u0131n\u0131z, ba\u015f edemezsiniz, 20 25 milyar masraf gider\u00f6 dedi. E\u015fim dedi ki "biz paray\u0131 bulmaya haz\u0131r\u0131z\u00f6 ama doktor kabul etmedi. Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne gittik oradaki doktor 'k\u0131z\u0131n g\u00f6z\u00fc gitmi\u015f' dedi. Ara\u015ft\u0131rma hastanesi bizi Antep'e sevk etti, oradaki doktor da