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Henüz meyve vermeden bahçeden satıldı!
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Kdz. Ereğli ilçesine özgü bir çilek türü olan Osmanlı Çileği çiçek açtı.
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