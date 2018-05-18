Hepiniz bunların yüzüne tükürmek isteyeceksiniz!

\u00dczerlerinden \u00e7\u0131kt\u0131! Tam 49 milyon ki\u015fiye ait\r\n,Ne yapt\u0131klar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenince y\u00fczlerine t\u00fck\u00fcrmek isteyeceksiniz,Afyonkarahisar Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131'nca y\u00fcr\u00fct\u00fclen FET\u00d6\/PDY soru\u015fturmas\u0131 kapsam\u0131nda, hakk\u0131nda yakalama karar\u0131 bulunan \u00f6rg\u00fct \u00fcyelerinin sakland\u0131\u011f\u0131 'gaybubet evleri'ne 9 May\u0131s g\u00fcn\u00fc bask\u0131n d\u00fczenlendi.\r\n\r\n,\u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerince 28 adrese e\u015f zamanl\u0131 yap\u0131lan operasyonda, aralar\u0131nda \u00f6rg\u00fct\u00fcn s\u00f6zde 'Afyonkarahisar il imam\u0131 ve yard\u0131mc\u0131lar\u0131n\u0131n bulundu\u011fu 20 ki\u015fi ile bu ki\u015filerle hareket etti\u011fi de\u011ferlendirilen 16 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. ,\u00dclke genelinde firari \u00f6rg\u00fct mensuplar\u0131na sahte n\u00fcfus c\u00fczdan\u0131 haz\u0131rlad\u0131klar\u0131 belirlenen \u015f\u00fcphelilerin, sahte kimlik yap\u0131m\u0131nda kullan\u0131lmak \u00fczere, 2009 y\u0131l\u0131 se\u00e7men kay\u0131tlar\u0131n\u0131 i\u00e7eren, 49 milyon ki\u015fiye ait kimlik ve adres bilgilerinin oldu\u011fu listeleri ele ge\u00e7irdi\u011fi kaydedildi.,Afyonkarahisar \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nde sorgular\u0131 yap\u0131lan \u015f\u00fcphelilerden 2'si, i\u015flemlerinin ard\u0131ndan savc\u0131l\u0131k talimat\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131l\u0131rken, 34'\u00fc sabah saatlerinde sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fc i\u00e7in Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirildi. G\u00fcvenlik \u00f6nlemi al\u0131narak, hastaneye getirilen \u015f\u00fcpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.\r\n\r\n,\u015e\u00fcphelilerin \u00fczerinde ve evlerde yap\u0131lan aramalarda; sahte kimlik yap\u0131m\u0131nda kullan\u0131lan 9 aparat, 18 sahte kimlik, 81 cep telefonu, 70 dijital materyal, 67 bin 545 lira, 2 bin 650 dolar ve 120 euro ele ge\u00e7irildi.\r\n\r\n,.,..