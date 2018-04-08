Hepsi ev görünümlü ama bakın ne çıktılar?

Adana'da kurucu ba\u015fkan\u0131 Alparslan Kuytul'un "vak\u0131f faaliyeti ad\u0131 alt\u0131nda kurulu\u015f amac\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda anayasal d\u00fczene kar\u015f\u0131 fikir ve eylem birli\u011fi i\u00e7erisinde hareket ederek kamu g\u00fcvenli\u011fine kar\u015f\u0131 faaliyet y\u00fcr\u00fctme ve su\u00e7 \u00f6rg\u00fct\u00fc kurma" su\u00e7undan tutuklu yarg\u0131land\u0131\u011f\u0131 Furkan E\u011fitim ve Hizmet Vakf\u0131'n\u0131n 6 ka\u00e7ak yurdu kapat\u0131ld\u0131.,Adana Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Ter\u00f6rle M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerince Furkan E\u011fitim ve Hizmet Vakf\u0131'na 30 Ocak'ta "vak\u0131f faaliyeti ad\u0131 alt\u0131nda kurulu\u015f amac\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda anayasal d\u00fczene kar\u015f\u0131 fikir ve eylem birli\u011fi i\u00e7erisinde hareket ederek kamu g\u00fcvenli\u011fine kar\u015f\u0131 faaliyet y\u00fcr\u00fctme ve su\u00e7 \u00f6rg\u00fct\u00fc kurma" su\u00e7undan 33 adrese e\u015f zamanl\u0131 operasyon d\u00fczenlenmi\u015f, kurucu ba\u015fkan Alparslan Kuytul'un da aralar\u0131nda bulundu\u011fu 28 vak\u0131f y\u00f6netici ve \u00fcyesi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131. Adliyeye sevk edilen 28 \u015f\u00fcpheliden aralar\u0131nda vakf\u0131n kurucu ba\u015fkan\u0131 Alparslan Kuytul'un da bulundu\u011fu 5'i tutuklanm\u0131\u015ft\u0131.,Adana Vak\u0131flar B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nce g\u00f6revlendirilen bir m\u00fcfetti\u015f ile polis, Furkan Vakf\u0131'na ait olan yurtlar\u0131 tek tek tespit edip, bunlar\u0131 rapor haline getirdi.,Polis, al\u0131nan t\u00fcm bu tedbirlere ra\u011fmen, 6 Nisan'da harekete ge\u00e7ti. Seyhan'a ba\u011fl\u0131 Ye\u015filyurt, Bah\u00e7elievler, Karasoku ve Ulucami mahallelerinde 5, \u00c7ukurova'ya ba\u011fl\u0131 Huzurevleri Mahallesi'nde bir olmak \u00fczere toplam 6 ka\u00e7ak \u00f6\u011frenci yurdunda kalan \u00f6\u011frenciler \u00f6nce tahliye edildi, sonras\u0131nda da zab\u0131ta ekipleri ev g\u00f6r\u00fcn\u00fcml\u00fc ka\u00e7ak yurtlar\u0131 tek tek m\u00fch\u00fcrledi.\r\n\r\n,Hepsi ev g\u00f6r\u00fcn\u00fcml\u00fc ama bak\u0131n ne \u00e7\u0131kt\u0131lar?, S\u00f6z konusu rapor \u00fczerine Adana Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Ter\u00f6rle M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne ba\u011fl\u0131 ekipler, kapsaml\u0131 bir soru\u015fturma ba\u015flat\u0131p, il\u00e7e milli e\u011fitim m\u00fcd\u00fcrl\u00fckleriyle de ortak bir \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fctt\u00fc.,.,Sosyal medyadan kapat\u0131lan yerlerin yurt de\u011fil de ev oldu\u011fu y\u00f6n\u00fcnde yay\u0131nlar yap\u0131l\u0131nca polis yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmada, d\u00fczenlenen operasyondan sonra bu yurtlara ailelerin yerle\u015ftirildi\u011fi ve bu \u015fah\u0131slar\u0131n da \u00f6rg\u00fct eleman\u0131 oldu\u011funu ortaya \u00e7\u0131kard\u0131. Ka\u00e7ak yurtlarda buzhanelerin, konferans salonlar\u0131n\u0131n da oldu\u011fu belirlendi.,Adana Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131'n\u0131n y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc; 'Su\u00e7 \u00d6rg\u00fct\u00fc Soru\u015fturmas\u0131' kapsam\u0131nda \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'nca 31 Mart'ta ge\u00e7ici olarak kapat\u0131lan, Adana 5. Asliye Hukuk Mahkemesi taraf\u0131ndan da 'kayyum' atanan Furkan E\u011fitim ve Hizmet Vakf\u0131'n\u0131n \u00f6zel olarak yeti\u015ftirdi\u011fi k\u0131z ve erkek \u00f6\u011frenciler i\u00e7in kentin en merkezi 6 noktas\u0131nda gizli bar\u0131nma merkezleri olu\u015fturdu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,2012 y\u0131l\u0131nda Vak\u0131flar B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne herhangi bir yurtlar\u0131n\u0131n bulunmad\u0131\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcnde bildirimde bulunan Furkan Vakf\u0131'n\u0131n, 2013 y\u0131l\u0131nda 'ka\u00e7ak' oldu\u011fu tespit edilen yurtlar\u0131, e\u015fyal\u0131 olarak her biri y\u0131ll\u0131\u011f\u0131 3 bin liraya kiraya verilip, kontratlar\u0131n yap\u0131larak, buralara 'ev' izlenimi verilip, kapat\u0131lmas\u0131n\u0131n engellendi\u011fi belirlendi. Vakfa ait olan bu binalar i\u00e7in tam bir gizlilik i\u00e7inde hareket edildi\u011fi, hatta \u00f6\u011frencilerin bir dizi tedbir ald\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131