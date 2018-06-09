Her derde deva! Haftada 3 gün tüketin...

Eşek dikeni nedir, eşek dikeninin faydaları nelerdir sorusunun cevapları son günlerde çok fazla merak ediliyor. Eşek dikeni akız, kansa ve kenger gibi çeşitli isimlerle anılıyor. Diyarbakır yöresinde kenger yemeği olarak pişen eşek dikeni yöre halkı tarafından severek pişiriliyor. İçine kuzu eti koyularak kavrulan eşek dikeninin yemeğine kenger meftunesi deniliyor. Enfes lezzette yemeği yapılan, sağlık açısından çeşitli faydaları bulunan eşek dikeni nedir nerelerde yetişir sorusunun cevabını verelim…