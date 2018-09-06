Her gün 1 avokado yiyene 300 dolar verecekler!

Ger\u00e7ek olamayacak kadar g\u00fczel g\u00f6r\u00fcnse de asl\u0131nda hepsi bilimsel bir ara\u015ft\u0131rma i\u00e7in.,CNN'de yer alan habere g\u00f6re Loma Linda \u00dcniversitesi, avokadonun kilo verme ile ili\u015fkisini \u00e7\u00f6zmek i\u00e7in 1000 g\u00f6n\u00fcll\u00fc ar\u0131yor.,Loma Linda'daki ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, avokadonun yard\u0131mc\u0131 olabilecek kalp dostu bir meyve oldu\u011funu belirtse de asl\u0131nda bu meyvenin g\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc kadar sa\u011fl\u0131kl\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131na dair baz\u0131 endi\u015feleri var.,E\u011fer avokadoyu seviyorsan\u0131z ve ekstra paraya ihtiyac\u0131n\u0131z varsa bu ara\u015ft\u0131rma tam size g\u00f6re!,Loma Linda'da yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada avokadolar t\u00fcm meyveler i\u00e7inde en y\u00fcksek orana sahip. Bu y\u00fczden avokadonun g\u00f6bek ya\u011flar\u0131n\u0131 eritebilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnmek biraz mant\u0131ks\u0131z" ,Her bir \u00fcniversite ara\u015ft\u0131rma s\u00fcresince her g\u00fcn avokado yiyecek 250 ki\u015fi ar\u0131yor.,California, Loma Linda, Penn State ve Tufts \u00dcniversitelerindeki ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar 6 ay boyunca her g\u00fcn avokado yemeniz i\u00e7in size para veriyor,E\u011fer siz de 25 ya\u015f\u0131n \u00fczerindeyseniz ve bel kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131z 88 ile 101 cm aras\u0131ndaysa g\u00f6n\u00fcll\u00fc olabilirsiniz. Hamileler ve hamile kalmay\u0131 planlayanlar ise se\u00e7ilemiyor.,E\u011fer g\u00f6n\u00fcll\u00fc olursan\u0131z ara\u015ft\u0131rman\u0131n sonunda alaca\u011f\u0131n\u0131z \u00fccret ise 300 dolar.