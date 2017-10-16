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YAŞAM
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Muğla'da otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü
DÜNYA
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Gazze'de askeri işlemler yeniden başlıyor
TEKNOLOJİ
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Çarpışan yıldızlardan altın ve gümüş yayılıyor
SPOR
-
Galatasaray'da derbi öncesi 10 milyon avroluk ödeme
EKONOMİ
-
Kadın istihdamında hedef yüzde 41
YAŞAM
-
Elâzığ'da 'Huzur 23' uygulaması
GÜNDEM
-
Somali'nin Ankara Büyükelçisi yaralıları ziyaret etti
EKONOMİ
-
Mercedes yüzbinlerce aracını geri çağırdı
DÜNYA
-
Bağdadi'nin eski eşi beraat etti
DÜNYA
-
ABD Dışişleri Bakanlığından Kerkük açıklaması
SPOR
-
Puan farkı açıldı, Galatasaray borsada da uçtu
GÜNDEM
-
Iğdır'da bir terörist teslim oldu
DÜNYA
-
Kral Selman'dan İbadi'ye IKBY telefonu
YAŞAM
-
Kar nedeniyle yaylada mahsur kaldılar
DÜNYA
-
Rusya Savunma Bakanı, İsrailli mevkidaşı ile görüştü
DÜNYA
-
Nijerya'da köye silahlı saldırı: 29 ölü
DÜNYA
-
DEAŞ Kerkük'e saldırdı! İki köyü ele geçirdi
DÜNYA
-
ABD, Yemen'de DEAŞ'ı vurdu
GÜNDEM
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Erdoğan'dan iki üniversiteye rektör ataması
SPOR
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Le Guen: Zor olacağını biliyorduk
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Her gün bal yemenin faydaları
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Cildinizi temizler
Bal mükemmel bir antioksidandır. Düzenli olarak tükettiğinizde vücudunuzdaki toksinlerin temizlenmesini sağlar. Ayrıca antibakteriyel özelliğiyle cildi güzelleştirir.
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