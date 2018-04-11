Her gün birer ikişer sahillere vuruyorlar

Her g\u00fcn birer iki\u015fer sahillere vuruyorlar\r\n,Karadeniz sahili boyunca her g\u00fcn k\u0131y\u0131larda \u00f6l\u00fc yunuslara rastlan\u0131yor \r\n,D\u00fcn ve bug\u00fcn Giresun, Trabzon ve Rize sahillerinde toplam 5 \u00f6l\u00fc yunus sahile vururken, son olarak Trabzon\u2019un Ak\u00e7aabat il\u00e7esi S\u00f6\u011f\u00fctl\u00fc sahilinde 2 yunus bal\u0131\u011f\u0131 \u00f6l\u00fc olarak karaya vurmu\u015f halde bulundu.\r\n,S\u00f6\u011f\u00fctl\u00fc sahilinde y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapan bir vatanda\u015f taraf\u0131ndan bulunan \u00f6l\u00fc yunuslar\u0131n \u00fczerindeki yara izleri dikkat \u00e7ekerken, bal\u0131k\u00e7\u0131lar yunus \u00f6l\u00fcmlerine kalkan av\u0131 i\u00e7in denizlere at\u0131lan a\u011flar\u0131n sebep oldu\u011funu ve a\u011fa tak\u0131lan yunuslar\u0131n bir s\u00fcre sonra direncini kaybederek hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi iddia ediyor. \r\n\r\n,Son iki haftada Sinop\u2019tan Hopa\u2019ya kadar olan 650 km\u2019lik Karadeniz sahil \u015feridinde 40\u2019\u0131n \u00fczerinde \u00f6l\u00fc yunus bal\u0131\u011f\u0131na rastlan\u0131rken, G\u0131da, Tar\u0131m ve Hayvanc\u0131l\u0131k \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fckleri\u2019nin b\u00f6lgede konuyla ilgili \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 bildirildi. \r\n,Samsun\u2019un Atakum il\u00e7esinde de 2 yunus \u00f6l\u00fcs\u00fc karaya vurdu. \r\n\r\n,Atakum il\u00e7esi Denizevleri ve Yeni Mahalle sahiline iki yunusun vurdu\u011funu g\u00f6ren vatanda\u015flar durumu yetkililere bildirdi.\r\n,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine polis, B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi, G\u0131da, Tar\u0131m ve Hayvanc\u0131l\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri geldi.\r\n,Ekipler yapt\u0131klar\u0131 incelemede yavru olan yunuslar\u0131n telef oldu\u011funu belirledi. \r\n\r\n,Yunuslar\u0131n kesin \u00f6l\u00fcm sebepleri yetkililerin yapaca\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fma sonucu belli olacak. \r\n,.