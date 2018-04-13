Her gün kullanıyoruz ama farkında değiliz!

Kap\u0131lar\u0131 kilitli bir arabadan ka\u00e7man\u0131z gerekirse...,Kafal\u0131\u011f\u0131 (koltuk ba\u015fl\u0131\u011f\u0131) yerinden \u00e7\u0131kar\u0131n ve metal \u00e7ubuklar\u0131yla cam\u0131 k\u0131r\u0131n.,Diz\u00fcst\u00fc bilgisayarlarda bulunan bu k\u00fc\u00e7\u00fck deli\u011fin ne i\u015fe yarad\u0131\u011f\u0131n\u0131 biliyor musunuz?,\u00c7o\u011fu ki\u015fi bunun \u00f6nemsiz bir ayr\u0131nt\u0131 oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor olabilir.,Ancak bu minik delik, bilgisayaran\u0131z\u0131 koruman\u0131z\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in yap\u0131lan bir ayr\u0131nt\u0131...,U\u00e7aklardaki bu siyah \u00fc\u00e7genin ne anlama geldi\u011fini biliyor musunuz?,U\u00e7a\u011f\u0131n i\u00e7erisinden kanad\u0131n\u0131n en iyi bir bi\u00e7imde g\u00f6zlemlendi\u011fi yeri belirtiyor. Bu hizaya denk gelen pencereden bakarak, kanatta herhangi bir problem olup olmad\u0131n\u0131 g\u00f6rebilirsiniz.,U\u00e7ak camlar\u0131nda g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz minik deliklerin iki sebebi var. Biri, hava bas\u0131nc\u0131n\u0131 dengelemek. Zira u\u00e7ak havaland\u0131\u011f\u0131nda u\u00e7a\u011f\u0131n i\u00e7inde ve d\u0131\u015f\u0131nda b\u00fcy\u00fck bir bas\u0131n\u00e7 fark\u0131 olu\u015fuyor. Bu k\u00fc\u00e7\u00fck delik sayesinde o fark dengeleniyor. Minik deli\u011fin di\u011fer i\u015flevi de cam\u0131n bu\u011fulanmas\u0131n\u0131 engellemek.,Bu delik hem camlarda buhar olu\u015fumunu \u00f6nler hem de u\u00e7ak i\u00e7 ve d\u0131\u015f bas\u0131nc\u0131n\u0131 dengeler,Dikiz aynas\u0131ndaki bu k\u00fc\u00e7\u00fck d\u00fc\u011fmenin ne oldu\u011funu biliyor musunuz?Genellikle pek \u00e7ok cisim as\u0131lan bu k\u00fc\u00e7\u00fck yer i\u015flevi asl\u0131nda \u00e7ok farkl\u0131...,Aynan\u0131z\u0131n arka taraf\u0131ndaki g\u00f6z almas\u0131 engelleyicisini aktive ediyor.,G\u00f6z\u00fcn\u00fcz\u00fc rahats\u0131z eden \u0131\u015f\u0131k, ba\u015fka yere yans\u0131t\u0131l\u0131r.,Buzzfeed, g\u00fcndelik hayat\u0131m\u0131zda kulland\u0131\u011f\u0131m\u0131z ama detaylar\u0131 hi\u00e7 fark etmedi\u011fimiz e\u015fyalar\u0131 derledi. \u0130\u015fte \u00e7o\u011funu bilmedi\u011fimiz, \u00e7o\u011funu ise yanl\u0131\u015f kulland\u0131\u011f\u0131m\u0131z o nesneler\u2026, T\u00fckenmez kalem kapaklar\u0131nda ne oldu\u011funu anlamad\u0131\u011f\u0131m\u0131z o delik, asl\u0131nda bo\u011fulma riskini azaltmak i\u00e7in \u00fcretilmi\u015f. K\u00fc\u00e7\u00fck bir \u00e7ocuk bu kapa\u011f\u0131 yanl\u0131\u015fl\u0131kla yutarsa, o k\u00fc\u00e7\u00fck delik nefes yolunun tamamen t\u0131kanmas\u0131n\u0131 \u00f6nl\u00fcyor.,\u00c7o\u011fumuz kot pantolonlar\u0131m\u0131z\u0131n minik ceplerinin ne i\u015fe yarad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlamay\u0131z. Zira o b\u00f6l\u00fcm para ya da ba\u015fka bir \u015fey koymak i\u00e7in ziyadesiyle k\u00fc\u00e7\u00fck ve dar. Bu cepler asl\u0131nda 1800'lerde kullan\u0131lan zincirli cep saatlerini koymak i\u00e7in tasarlanm\u0131\u015f.,Levi Strauss ilk kot pantolonu \u00fcretti\u011finde en b\u00fcy\u00fck problem, pantolonu giyen i\u015f\u00e7ilerin hareketlerinden \u00f6t\u00fcr\u00fc s\u0131k s\u0131k y\u0131rt\u0131lma sorunlar\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fclmesiydi. (O d\u00f6nemler kot pantolonu en \u00e7ok alt\u0131n i\u015f\u00e7ileri giyiyordu.) Bu d\u00fc\u011fmeler de esas\u0131nda y\u0131rt\u0131lma problemlerini engelleyebilmek i\u00e7in yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,Converse'in kenar\u0131ndaki anlams\u0131z gibi g\u00f6r\u00fclen deliklerin amac\u0131 havaland\u0131rmak. Ayr\u0131ca, uzun olan ba\u011fc\u0131klar\u0131 ba\u011flamak i\u00e7in ekstra bir alan olarak da d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclm\u00fc\u015f \u00e7\u00fcnk\u00fc Converse asl\u0131nda bir basketbol ayakkab\u0131s\u0131 olarak \u00fcretilmi\u015f.