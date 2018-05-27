Her hafta araçlarıyla geliyorlar! Vatandaş gördüğü anda...

Sar\u0131kam\u0131\u015f\u2019a her hafta otomobilleriyle gelen bir grup Suriyeli, otomobillerini park ettikten sonra dileniyor, i\u015fleri bitince de otomobillerine binerek il\u00e7eden ayr\u0131l\u0131yor.,Burada haklar\u0131nda i\u015flem yap\u0131lan Suriyeli otomobilli dilenciler, il\u00e7eden g\u00f6nderildi.,Sar\u0131kam\u0131\u015f\u2019\u0131 mesken tutan 8 ki\u015filik Suriyeli aile otomobilleriyle hafta da bir kere il\u00e7eye gelerek dileniyor. ,\u00c7o\u011funlu\u011fu \u00e7ocuktan olu\u015fan dilenciler, toplad\u0131klar\u0131 paray\u0131 otomobilde bekleyen ailenin reisine verip, tekrar tekrar Sar\u0131kam\u0131\u015f cadde ve sokaklar\u0131n\u0131 gezerek dilencilik yap\u0131yor. \r\n\r\n,Ramazan ay\u0131nda duygu s\u00f6m\u00fcr\u00fcs\u00fc yaparak dilenen Suriyeli aile zaman zaman da il\u00e7e halk\u0131n\u0131n tepkisine maruz kal\u0131yor. ,Ailenin otomobille geldi\u011fini g\u00f6ren vatanda\u015f, \u00f6nce dilenen aileye tepki g\u00f6sterdi. Ard\u0131ndan da polisi arad\u0131. \r\n\r\n,Olay yerine gelen polis dilencilik yapan ailenin reisini otomobilin i\u00e7erisinde yakalad\u0131. Di\u011fer aile fertlerini caddeden toplayan polis aileyi Sar\u0131kam\u0131\u015f \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne getirdi.