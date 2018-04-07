Her memleket farklı âdet

ÜMİT TANRISEVEN
Seyahat edeceğimiz ülkenin gezilecek yerleri, tarihî yapıları, mutfağı, konaklaması ve dili ile ilgili muhakkak ön araştırma yaparız. Peki ya adabımuaşeret kuralları? Bizim için oldukça önemsiz olan kimi davranışlar başkalarının kutsalı, en kıymetlisi ya da öfke sebebi olabilir! Ligarba Turizm, ülkelerin adabımuaşeret kurallarını araştırarak seyahatseverler için listeledi. Madem misafir olup ülke ülke gezmek istiyoruz, o hâlde ev sahiplerinin geleneklerini öğrenmenin şimdi tam zamanı! Her kültür kendi dinamiklerini oluşturur, toplumlarda hâkim olan ana akım dinî inançların emirleri çoğunlukla halkın dimağında sarsılmaz yerini alır! İşte şaşkınlık oluşturan o liste...