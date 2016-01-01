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Her şey bir anda yaşandı! Hemen etrafını sardılar
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Eskişehir'de caddede yürürken aniden fenalaşarak yere düşen ve koah hastası olduğu öğrenilen yaşlı bir vatandaş için çevredekiler adeta seferler olup bilinçli bir şekilde ilk müdahaleyi cebinden çıkardıkları nefes açıcı bronkodilatör ile yaptılar.
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