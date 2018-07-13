Her şeyi itiraf etti: '30 - 40 kez bakım yaptım, aşık olduk'
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Antalya'da, 'büyü' tehdidiyle bir aileyi 2 milyon TL dolandırdığı, ayrıca 'cin çıkarma' seansları düzenleyerek, birçok kişiden haksız kazanç sağladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Tali Yüksel Yeşilot, duruşmada her şeyi itiraf etti. Mahkeme Başkanı 'Karın arkanda oturuyor' uyarısı yaptı. Yeşilot, eşi Öznur Yeşilot'u aldattığını itiraf etti, “Karımdan özür diliyorum" dedi.
Antalya'da çok sayıda kişiyi kendilerine 'ölüm büyüsü' yapıldığına ikna edip, 'cin çıkarma' seansları düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla tutuklanan Tali Yüksel Yeşilot ve eşi Öznur Yeşilot, hakim karşısına çıktı. 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' ve 'istismar'dan 24 yılla yargılanan Tali Yüksel Yeşilot ile 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 7 yıl hapsi istenen Öznur Yeşilot ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.