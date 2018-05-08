Her yer beyaza büründü! Mayıs'ta kar yağdı

Her yer beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc! May\u0131s'ta kar ya\u011fd\u0131,.,Gece hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 4 dereceye d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc b\u00f6lgede, yakla\u015f\u0131k 3 bin 200 metre y\u00fckseklikteki Ejder Tepesi ve y\u00fcksek s\u0131rada\u011flarda kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 etkili oldu.\r\n\r\n,May\u0131s ay\u0131nda ya\u011fan kar ile kent \u00e7evresindeki y\u00fcksek tepeler, kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu.\r\n\r\n,Bahar dolay\u0131s\u0131yla a\u00e7an \u00e7i\u00e7eklerin kar alt\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131 y\u00f6rede b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvanlar\u0131n da yiyecek ot aramas\u0131 dikkati \u00e7ekti.\r\n\r\n,\u00dclkenin en \u00f6nemli kayak merkezlerinden birinin bulundu\u011fu Paland\u00f6ken Da\u011f\u0131'ndaki 3 bin 200 rak\u0131ml\u0131 Ejder Tepesi'nin tamamen beyaza b\u00fcr\u00fcnmesi \u00f6zellikle Erzurum'a kent d\u0131\u015f\u0131ndan gelen vatanda\u015flar\u0131n ilgisini \u00e7ekti.\r\n\r\n,Antalya'dan gelen Z\u00fclk\u00fcf Do\u011fan, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, bir yak\u0131nlar\u0131n\u0131n \u00fcniversiteden mezun olmas\u0131 dolay\u0131s\u0131yla kentte bulunduklar\u0131n\u0131 belirterek, bu s\u00fcre\u00e7te \u015fehrin tarihi ve do\u011fal g\u00fczelliklerini de g\u00f6rmek istediklerini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Bu nedenle Paland\u00f6ken'e geldiklerini ifade eden Do\u011fan, "Paland\u00f6ken'e may\u0131sta yeniden kar ya\u011fd\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rmek bizi \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131." dedi.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'miz b\u00f6yle bir yer, d\u00f6rt k\u00f6\u015fede d\u00f6rt iklim. Benimle gelen karde\u015flerim var ve Antalya'da ya\u015fad\u0131klar\u0131 i\u00e7in 15 y\u0131l sonra ilk kez kar g\u00f6rd\u00fcler, bu \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rt\u0131c\u0131 ve heyecan verici \u015fey." \u015feklinde konu\u015ftu.,Do\u011fan, "Ge\u00e7en hafta Antalya'da 30 derecenin \u00fczerinde hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 vard\u0131 ve haftalard\u0131r denize giriyoruz. Bu kadar iklim fark\u0131 olmas\u0131 bizi ger\u00e7ekten heyecanland\u0131rd\u0131.