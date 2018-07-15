Herkes Aykut Kocaman'ı suçlamıştı! Flaş gelişme...

Herkes Aykut Kocaman'\u0131 su\u00e7lam\u0131\u015ft\u0131! \u015eok geli\u015fme...,Frans\u0131z ekibi Lyon`dan transfer edilen Mathieu Valbuena, ge\u00e7ti\u011fimiz sezon Fenerbah\u00e7e`de en \u00e7ok konu\u015fulan isimlerden birisiydi.,Teknik direkt\u00f6r Aykut Kocaman, b\u00fcy\u00fck umutlarla transfer edilen Frans\u0131z y\u0131ld\u0131za \u00e7oo\u011fu ma\u00e7ta ilk 11`de yer vermeyip ikinci yar\u0131larda oyuna dahil etmi\u015fti,Taraftar Kocaman`a Valbuena tercihi nedeniyle sezon boyunca b\u00fcy\u00fck tepki g\u00f6stermi\u015f, bir \u00e7ok spor yorumcusu da ele\u015ftiride bulunmu\u015ftu,Aykut Kocaman`\u0131n yerine Phillip Cocu`nun teknik direkt\u00f6rl\u00fck g\u00f6revine getirildi\u011fi Fenerbah\u00e7e`de Valbuena hakk\u0131nda s\u00fcrpriz bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131,Kocaman`\u0131n tak\u0131m format\u0131na uymad\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle kul\u00fcbede tuttu\u011fu tecr\u00fcbeli y\u0131ld\u0131z, Phillip Cocu`nun kafas\u0131ndaki kurguda da yer alm\u0131yor.,Hollandal\u0131 teknik adam, Valbuena ile ilgili d\u00fc\u015f\u00fcncesini Sportif Direkt\u00f6r Damien Comolli`ye iletti. Frans\u0131z y\u0131ld\u0131z talibi \u00e7\u0131kmas\u0131 halinde g\u00f6nderilecek.