Herkes çözmeye çalışıyor ama yanlış! Cevabı meğer...

Bu foto\u011fraftaki 'b' harfini bulabildiniz mi? Sosyal medyada herkes bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcy\u00fc birbirine yolluyor.,Gizlenmi\u015f halde olan 'b' i\u015fte burada.,Bulmacan\u0131n biraz daha kolay halinde yine 'b' harfi saklanm\u0131\u015f.,Bu kez 'b' burada.,Y\u0131llard\u0131r internette dola\u015fan bu soruyla ilk kez kar\u015f\u0131la\u015fanlar\u0131n \u00e7o\u011fu yanl\u0131\u015f cevapl\u0131yor! Basit bir matematik problemi gibi g\u00f6r\u00fcnen ve internette gittik\u00e7e pop\u00fclerle\u015fen bu zeka testini 100 ki\u015fiden biri \u00e7\u00f6zebiliyor. Bu soruyu yan\u0131tlayanlar di\u011ferlerinden farkl\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor. (bu sorular\u0131n cevap anahtarlar\u0131 sorulardan hemen sonra...),Soru i\u015fareti yerine sar\u0131 alandaki sembollerden hangisi gelmeli?,Bu \u015fekli 4 e\u015fit par\u00e7aya nas\u0131l b\u00f6lebilirsiniz?,Resimdeki zarlardan yanl\u0131\u015f olan\u0131 bulun,Resimdeki 4'ler aras\u0131nda 'A' harfini bulun.,Resimdeki minimoylar aras\u0131na gizlenmi\u015f S\u00fcnger Bob'u bulabilecek misiniz?,Bu soru, listede yer alan sorular\u0131n en basiti. Acaba soru i\u015faretinin oldu\u011fu yere ne gelmeli?,Bu soruyu, \u00f6nceki gibi ald\u0131rmay\u0131n. \u00c7\u00fcnk\u00fc burada farkl\u0131 i\u015flemler yer al\u0131yor. Dikkatli olun!,Bu ekran g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcnde ka\u00e7 tane "3" var? Dikkatli bak\u0131n!,Dikkatlice incelemeniz gereken bir soru daha...,Acaba bu g\u00f6rselde yer alan soru i\u015fareti neyle dolmal\u0131? \u0130yi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn...,Bu g\u00f6rselde g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz 1,2,3 ve T birbirinden farkl\u0131 yerlerde. Gri b\u00f6l\u00fcmler de bo\u015fluk. Sizce, T b\u00f6l\u00fcm\u00fc, 5 hamle yapmak kayd\u0131yla nas\u0131l sa\u011f alt k\u00f6\u015feye gelir?,B\u0130R\u0130NC\u0130 \u00c7\u00d6Z\u00dcM \r\n\r\n4 ile 1'i toplay\u0131n: 5 \r\n\r\n2 ile 5'i toplay\u0131n.:7 Ard\u0131ndan ilk i\u015fleminin sonucu olan 5'i 7 ile toplay\u0131n:12\r\n\r\nAyn\u0131 i\u015flemi di\u011fer ad\u0131mlarda tekrar ettirin. 3+6=9+12=21\r\n\r\nSonu\u00e7: 8+11=19+21= 40,Do\u011fru cevap sar\u0131l alandaki sembollerden ilki olacak. \u0130\u015fte \u00e7\u00f6z\u00fcm yolu,Belli standartlar\u0131n d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131k\u0131nca bu soruyu cevaplamak hi\u00e7 de zor de\u011fil. \u0130\u015fte \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc,\u0130\u015faretli zarda 6 yerine 7 nokta var. 7 noktal\u0131 zar yanl\u0131\u015f olan\u0131,\u0130\u015fte bir s\u00fcr\u00fc 4 aras\u0131na gizlenmi\u015f 'A' harfinin yeri,S\u00fcnger Bob i\u015faretli yerden size g\u00fcl\u00fcms\u00fcyor. Dikkatinizi \u00e7ekti mi?,\u0130kinci sorunun cevab\u0131 ise: \r\n\r\nYe\u015fil bardak= 7\r\n\r\nBeyaz fincan= 5\r\n\r\nMavi kupa= 4 \r\n\r\n7+5+4-7= 9,Bu soruda \u00e7arpma i\u015flemi de devreye girdi\u011fi i\u00e7in cevab\u0131 bulmak zorla\u015f\u0131yor. \r\n\r\nBir \u00e7ift spor ayakkab\u0131= 10 \r\n\r\nBoynunda d\u00fcd\u00fck ta\u015f\u0131yan \u00e7ocuk= 5 \r\n\r\nD\u00fcd\u00fck= 4 \r\n\r\n5+1x2= 7,Bu g\u00f6rselde tam 19 tane "3" bulunuyor!,\u00d6nce parantezin i\u00e7ini \u00e7arpmal\u0131yd\u0131n\u0131z ve i\u015flem s\u0131ras\u0131na g\u00f6re denklemi \u00e7\u00f6zmeliydiniz. \r\n\r\n6\/2x3 = 9,G\u00f6rselde yer alan karenin kenarlar\u0131 toplam\u0131 15 ediyor. Bu nedenle bo\u015flu\u011fa 6 say\u0131s\u0131 gelmeli!\r\n,Burada yapman\u0131z gerekenler: \r\n\r\n1- 1 numaray\u0131 sol at k\u00f6\u015feye getirin. \r\n\r\n2- T'yi sa\u011fa ge\u00e7irin. \r\n\r\n3- 2 numaray\u0131 sol \u00fcst k\u00f6\u015feye \u00e7ekin. \r\n\r\n4- 3 numaray\u0131 2'nin alt\u0131na ge\u00e7irin. \r\n\r\n5- Son olarak T'yi sa\u011f alt k\u00f6\u015feye kayd\u0131r\u0131n.\r\n