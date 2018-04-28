Herkes deprem zannetti ama gerçek sonradan fark edildi

Belediye g\u00f6revlileri ve itfaiye ekipleri h\u0131zla binalara dolan suyu vidanj\u00f6rlerle tahliye etmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Su patla\u011f\u0131n\u0131n oldu\u011fu alana park edilmi\u015f ara\u00e7 ise a\u00e7\u0131lan \u00e7ukura d\u00fc\u015fmekten kurtar\u0131ld\u0131. Ara\u00e7 sahibi H\u00fcseyin Aylak, \u201cArabay\u0131 yar\u0131m saat \u00f6nce park etmi\u015ftim. Patlamayla bu halde buldum\u201d dedi.,Herkes deprem sand\u0131 ancak bamba\u015fka bir \u015fey oldu...,Soka\u011f\u0131n bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde h\u0131zla yay\u0131lan su 12 binan\u0131n bodrum kat\u0131n\u0131 bast\u0131. Vatanda\u015flar o anlarda b\u00fcy\u00fck panik ya\u015fad\u0131.,Edinilen bilgiye g\u00f6re, 55 Evler Mahallesi \u015eahin Sokak'tan ge\u00e7en ana su borusu ak\u015fam saatlerince hen\u00fcz belirlenemeyen bir sebepten dolay\u0131 patlad\u0131. ,Mahalle sakinlerinden Ali \u0130hsan Ekmek\u00e7io\u011flu, \u201cYeme\u011fimizi yedik. \u00c7ay i\u00e7iyorduk. Birden deprem olur gibi bir ses geldi. Han\u0131ma \u2018ne oluyor, g\u00f6k m\u00fc g\u00fcrl\u00fcyor?\u2019 dedim. Birde bakt\u0131k ki metrelerce su yukar\u0131 do\u011fru f\u0131\u015fk\u0131r\u0131yor. \u00c7ok g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc bir ses \u00e7\u0131k\u0131nca ilk ba\u015fta deprem gibi sand\u0131m. 7,8 y\u0131l \u00f6nce de ayn\u0131 yerde b\u00f6yle bir \u015fey olmu\u015ftu\u201d diye konu\u015ftu.,Evini su basan Muhammed Ketil de ekiplerin m\u00fcdahale etmekte geciktiklerini \u00f6ne s\u00fcr\u00fcp pani\u011fe kap\u0131lan hamile e\u015fini \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 i\u015f yerinden yeti\u015fip kendisinin kurtard\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131.\r\n,Arkada\u015f\u0131n\u0131n evini basan suyu bo\u015faltmaya gelen Atilla Uzun, \u201cTek diyece\u011fimiz \u015fey. Biz Amasya Belediyesine, Amasya Valili\u011fine, itfaiyesine g\u00fcveniyoruz. Desteklerini bekliyoruz\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,.,Tahliye \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n pe\u015fpe\u015fe yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada ekiplere tepki g\u00f6steren bir vatanda\u015f\u0131 da polisler sakinle\u015ftirdi. ,