Herkes kafasını yere çevirdi ama... Baktığı yerde dehşet var!

Olay, Muratpa\u015fa il\u00e7esi Sedir Mahallesi 728 Sokak \u00fczerindeki 5 katl\u0131 apartman\u0131n teras kat\u0131nda meydana geldi., 2 \u00e7ocuk annesi E.E., iddiaya g\u00f6re ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 e\u015finin ba\u015fka bir kad\u0131nla beraber ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendi. ,E\u015finin otomobilini s\u00fcrekli ba\u015fka bir kad\u0131n\u0131n evinin \u00f6n\u00fcnde g\u00f6ren E.E., zaman zaman k\u0131skan\u00e7l\u0131k krizine girdi. ,Eski e\u015finin kad\u0131nla tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve uzakla\u015ft\u0131rma karar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenen E.E., bug\u00fcn e\u015finin oturdu\u011fu apartman\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131ndaki binaya \u00e7\u0131karak intihar etmek istedi.\r\n\r\n,Durumun bildirilmesi \u00fczerine olay yerine sa\u011fl\u0131k, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. ,Annelerinin intihara te\u015febb\u00fcs etti\u011fini \u00f6\u011frenen T.E. ile B.E. (16) de olay yerine geldi. ,Annesini terasta g\u00f6ren T.E., "Annemi istiyorum. Ne olur onu bana getirin" diyerek a\u011flad\u0131. ,Uzun s\u00fcren ikna \u00e7abalar\u0131 sonu\u00e7 vermeyince terastaki bir vatanda\u015f kad\u0131n\u0131 kolundan tutarak \u00f6l\u00fcmden kurtard\u0131. ,E.E., olay yerinde bekletilen ambulansta sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7irildikten sonra ifadesi al\u0131nmak \u00fczere polis merkezine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,2 \u00e7ocuk da anneleriyle birlikte polis merkezine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.,.