Herkes onu görmek için geliyor!

Rize\u2019de yaban ar\u0131lar\u0131n\u0131n \u00c7ayeli il\u00e7esinde bir evin i\u00e7erisinde kurdu\u011fu kovan mahalle halk\u0131 taraf\u0131ndan ziyarete a\u00e7\u0131ld\u0131, sosyal medyada kovan\u0131 g\u00f6renler ise bulundu\u011fu yere ak\u0131n etti. , Rize\u2019nin \u00c7ayeli \u0130l\u00e7esi Madenli Beldesi\u2019nde sadece yazlar\u0131 a\u00e7\u0131lan bir evin i\u00e7erisinde ev sahibi ar\u0131lar\u0131n yo\u011fun bir \u015fekilde u\u00e7u\u015ftu\u011funu fark ederek arkada\u015flar\u0131ndan evlerine gelmelerini istedi. Eve gelen arkada\u015flar\u0131 ise evin i\u00e7erisinde b\u00f6lge halk\u0131n\u0131n e\u015fek ar\u0131s\u0131 dedi\u011fi yaban ar\u0131lar\u0131n\u0131n yuva yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark etti. Ar\u0131lar\u0131n yuvas\u0131n\u0131 ilgin\u00e7 bulan mahalle halk\u0131 ise yuvay\u0131 bozmak istemeyerek sadece i\u00e7erisinden ar\u0131lar\u0131n \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131. , Ar\u0131lar\u0131n terk etti\u011fi organik kovan ise bu kez mahalle halk\u0131na kald\u0131. Belde Merkezi\u2019nde b\u00fcfesi olan \u0130lyas Bostanc\u0131 kovan\u0131 sahiplenerek d\u00fckk\u00e2n\u0131nda bir sehpan\u0131n \u00fczerine yerle\u015ftirdi. Kovan\u0131 g\u00f6renlerin foto\u011fraf \u00e7ekerek sosyal medyaya atmas\u0131 \u00fczerine ise b\u00fcfe ziyaret\u00e7i ak\u0131n\u0131na u\u011frad\u0131. 7\u2019den 70\u2019e herkesin merak etti\u011fi kovan nedeniyle b\u00fcfe adeta bir m\u00fczeye d\u00f6nd\u00fc. , Vatanda\u015flar\u0131n foto\u011fraf \u00e7ektirmek i\u00e7in d\u00fckkan\u0131na geldi\u011fini, g\u00f6rd\u00fckleri manzara kar\u015f\u0131s\u0131nda hayran kald\u0131klar\u0131n\u0131 dile getiren \u0130lyas Bostanc\u0131 isimli i\u015fletme sahibi \u201c\u0130stanbul\u2019dan gelen bir kom\u015fumuzun evi kapal\u0131yd\u0131, gelip evini a\u00e7t\u0131\u011f\u0131nda evin i\u00e7erisinde ar\u0131n\u0131n i\u015fledi\u011fini g\u00f6rd\u00fc. Bizi de \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131 gittik, bakt\u0131k b\u00f6yle enteresan bir \u015fey ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131k. Ondan sonra i\u00e7erisindeki e\u015fek ar\u0131lar\u0131n\u0131 ila\u00e7 ile \u00f6ld\u00fcrd\u00fck. Daha sonra da kopar\u0131p buraya getirdik. Buraya getirince de insanlar ilgi g\u00f6stermeye ba\u015flad\u0131. Ger\u00e7ekten de enteresan bir \u015fey, daha \u00f6nce hi\u00e7 b\u00f6yle bir \u015fey g\u00f6rmemi\u015ftik. Vatanda\u015flar gelip ziyaret ediyor\u201d dedi. , Y\u00f6relerinin tabirleri ile e\u015fek ar\u0131s\u0131 dedikleri yaban ar\u0131lar\u0131n\u0131n d\u00fckkan\u0131n\u0131n reklam\u0131n\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Bostanc\u0131 \u201cBirka\u00e7 g\u00fcn daha burada duracak, daha sonra yan taraf\u0131m\u0131zda bir ar\u0131c\u0131l\u0131k kooperatifi yap\u0131l\u0131yor oraya hediye edece\u011fim. Orada te\u015fhir i\u00e7in bekleyece\u011fiz nasip olursa, \u015fimdilik burada. Enteresan bir \u015fey oldu\u011fu i\u00e7in bizimde \u00e7ok ho\u015fumuza gidiyor, sosyal medyada g\u00f6ren de geliyor. E\u015fek ar\u0131s\u0131 bizim d\u00fckkan\u0131m\u0131z\u0131 da me\u015fhur etti yani\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. , Herkes evlerini g\u00f6\u00e7 ederek bo\u015faltt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in meydan\u0131n ar\u0131lara kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Mehmet Y\u0131lmaz Mamu\u015f isimli vatanda\u015f , g\u00f6rd\u00fckleri bu tablo kar\u015f\u0131s\u0131nda \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131 dile getirdi. Mamu\u015f \u201cBunlar\u0131n k\u00fc\u00e7\u00fcklerini evlerimizin \u00e7at\u0131s\u0131nda g\u00f6rd\u00fcm ama bu kadar b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc hayat\u0131mda ilk kez g\u00f6rd\u00fcm. Bizim evlerimiz dolu oldu\u011fu i\u00e7in e\u015fek ar\u0131lar\u0131 evimizde bar\u0131namazd\u0131. Yuvas\u0131na \u00e7omak sokard\u0131k, yakard\u0131k ama \u015fimdi evleri bo\u015faltt\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in, g\u00f6\u00e7 eden insanlar oldu\u011fu i\u00e7in e\u015fek ar\u0131lar\u0131 evlere girdi \u00e7\u0131kt\u0131 yuva etti ve bu g\u00fczel manzara ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u201d ifadelerini kulland\u0131. , G\u00f6rmek isteyen herkesi beldelerine davet eden \u015eaban Y\u0131lmaz isimli belde sakini ise \u201cDaha \u00f6nceden de b\u00f6yle ar\u0131 yuvalar\u0131 g\u00f6r\u00fcyorduk ama bu \u00e7ok de\u011fi\u015fik. Bunu bu ya\u015fta g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz i\u00e7in de ger\u00e7ekten mutluyuz. G\u00f6rmek isteyen arkada\u015flar\u0131m\u0131z da buyursun gelsin. Hem Madenli`yi tan\u0131rlar hem de buradaki bu g\u00fczel \u015feyi g\u00f6r\u00fcrler\u201d diye konu\u015ftu. , Daha \u00f6nce ar\u0131 malzemesi ald\u0131\u011f\u0131 yerlerde g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc ar\u0131 yuvas\u0131n\u0131n kendi beldesinde de \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131n kendisini \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131\u011f\u0131n\u0131 dike getiren ar\u0131c\u0131 Muhammet Bostan \u201cDaha \u00f6nce ar\u0131 malzemesi satan bir yerde bunlar\u0131n \u00e7ok daha de\u011fi\u015fi\u011fini g\u00f6rm\u00fc\u015ft\u00fcm. Fakat bizim Madenli\u2019de ilk kez b\u00f6yle bir \u015fey g\u00f6r\u00fcyorum. Bende duyunca \u00e7ok merak ettim geldim o y\u00fczden, ger\u00e7ekten \u00e7ok enteresan bir \u015fey. Yer alt\u0131nda yaban ar\u0131lar\u0131n\u0131n yapm\u0131\u015f oldu\u011fu buna benzer \u015feyler muhakkak vard\u0131r ama biz g\u00f6remiyorduk. Kapal\u0131 bir evde b\u00f6yle bir \u015fey ilk defa duyduk, herhalde Madenli\u2019de daha \u00f6nce b\u00f6yle bir \u015fey olmam\u0131\u015ft\u0131r\u201d ifadelerini kulland\u0131.