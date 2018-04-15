Herkes onu konuşuyor! Uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Haydar Aliyev'in yeni bir foto\u011fraf\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Yay\u0131mlanan foto\u011frafta Haydar Aliyev ve arkada\u015flar\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n,Azerbaycan Devlet Ba\u015fkan\u0131 \u0130lham Aliyev ve ailesi her zaman g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde oldu.\r\n,Ba\u015far\u0131l\u0131 bir \u00f6\u011frenci olan Haydar Aliyev'in Azerbaycan ve T\u00fcrkiye i\u00e7in \u00f6nemli i\u015fler ba\u015farmas\u0131n\u0131 diliyoruz.,\u0130lham Aliyev'in babas\u0131n\u0131n ad\u0131n\u0131, yani Haydar ismini ta\u015f\u0131yan gen\u00e7 Aliyev g\u00f6zlerden uzak.\r\n,Ailenin k\u00fc\u00e7\u00fck o\u011flu ise pek tan\u0131nm\u0131yor. \r\n,Karde\u015f \u00fclke bu s\u0131ralar gen\u00e7 Aliyev'i konu\u015fuyor. \r\n