Herkes oturduğu sırada oldu! Korku dolu anlar

Edinilen bilgiye g\u00f6re, 01 EVU 52 plakal\u0131 otomobil s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc, direksiyon hakimiyetini kaybederek \u00e7ok say\u0131da vatanda\u015f\u0131n bulundu\u011fu kafeye dald\u0131., Kazada 1\u2019i a\u011f\u0131r 3 ki\u015fi yaraland\u0131. Kaza anlar\u0131 g\u00fcvenlik kameralar\u0131na anbean yans\u0131d\u0131. ,\u00c7evrede bulunan vatanda\u015flar\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine polis ve 112 Acil Sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi., Kazada yaralanan vatanda\u015flar ilk m\u00fcdahalelerinin yap\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u00e7evredeki hastanelere kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Olay, Adana\u2019n\u0131n \u00c7ukurova il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 T\u00fcrkmenba\u015f\u0131 Bulvar\u0131\u2019ndaki bir kafede meydana geldi.