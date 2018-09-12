Herkese 16 bin tl maaş!

\u0130svi\u00e7re'de, 2016'daki referandumda halk\u0131n reddetti\u011fi 'temel gelir' uygulamas\u0131 Rheinau k\u00f6y\u00fcnde hayata ge\u00e7iriliyor.\r\n,K\u00f6y halk\u0131na, \u00e7al\u0131\u015f\u0131p \u00e7al\u0131\u015fmad\u0131\u011f\u0131na bak\u0131lmaks\u0131z\u0131n her ay 2,500 \u0130svi\u00e7re Frang\u0131 (16,662 TL) verilecek. Fazladan geliri olanlarsa temel gelirden arta kalan miktar\u0131 geri \u00f6deyecek. Maa\u015flar, vergiler yerine ba\u011f\u0131\u015f yoluyla finanse edilecek.\r\n\r\n,D\u00fcnyan\u0131n en \u015fanl\u0131 k\u00f6y halk\u0131!,Uygulama kal\u0131c\u0131 de\u011fil, asl\u0131nda bir deney. Sadece bir y\u0131l s\u00fcrecek olan deney bir belgesel i\u00e7in yap\u0131l\u0131yor. Belgeselin yap\u0131mc\u0131s\u0131 ve bu fikrin de mimar\u0131 olan Rebecca Panian ama\u00e7lar\u0131n\u0131n, halk\u0131n iki y\u0131l \u00f6nce geri \u00e7evirdi\u011fi 'temel gelir' uygulamas\u0131n\u0131n ne kadar etkili olabilece\u011fini g\u00f6rmek oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor.\r\n\r\n\r\n,\r\n\u0130svi\u00e7re h\u00fck\u00fcmetinin de aralar\u0131nda oldu\u011fu \u00f6nerinin kar\u015f\u0131s\u0131nda yer alanlar ise uygulaman\u0131n maliyetinin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcne ve ekonomiye a\u011f\u0131r bir y\u00fck getirece\u011fine vurgu yap\u0131p, vergilerin y\u00fckselmesine yol a\u00e7abilece\u011fini savunmu\u015ftu.\r\n\r\n,Euronews'te yer alan habere g\u00f6re; bin 300 n\u00fcfuslu k\u00f6yde \u015fu ana kadar 700'den fazla ki\u015fi 'kobayl\u0131\u011fa' g\u00f6n\u00fcll\u00fc oldu. Deneye kat\u0131lmak i\u00e7in son ba\u015fvuru g\u00fcn\u00fc 15 Eyl\u00fcl.Temel gelirin cazibesine kap\u0131lanlar\u0131n k\u00f6ye ak\u0131n etmesini \u00f6nlemek amac\u0131yla deneye yaln\u0131zca Rheinau'ya 5 Haziran'dan \u00f6nce yerle\u015fmi\u015f olanlar kat\u0131labilecek.\r\n\r\n\r\n\r\n,Her aileye 16 bin TL ko\u015fulsuz maa\u015f ba\u011flanacak...,Halk\u0131n reddetti\u011fi 'temel gelir' ne i\u00e7eriyordu?Temel yurtta\u015fl\u0131k geliri \u00f6nerisi, \u00e7al\u0131\u015fan ya da i\u015fsiz t\u00fcm \u0130svi\u00e7re yurtta\u015flar\u0131 ile bu \u00fclkede son 5 y\u0131ld\u0131r yasal \u00e7al\u0131\u015fma izniyle bulunan t\u00fcm yabanc\u0131lara bu gelirin ba\u011flanmas\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcyordu.\r\n\r\n,\u00d6neride 18 ya\u015f\u0131n alt\u0131ndakiler i\u00e7in de 625 \u0130svi\u00e7re Frang\u0131 \u00f6denmesi maddesi de yer al\u0131yordu. \u00d6nerinin arkas\u0131nda, i\u015fletmelerin her ge\u00e7en g\u00fcn teknolojiye ba\u011f\u0131ml\u0131 hale geldi\u011fi ve dijital d\u00fcnyan\u0131n i\u015f\u00e7iler i\u00e7in art\u0131k daha az pozisyon b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fc yat\u0131yordu.