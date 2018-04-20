Herkese 600 TL! Tek koşulu var...

Mevcut emekliler de y\u00fcksek \u00f6deme imkan\u0131n\u0131 de\u011ferlendirebiliyor. Banka promosyonu hem emeklilerin hem de emekli adaylar\u0131n\u0131n g\u00fcld\u00fcrd\u00fc. Emekliler, bankaya '3 y\u0131l maa\u015f\u0131m\u0131 sizden alaca\u011f\u0131m' taahh\u00fcd\u00fc vererek promosyon alma imkan\u0131na kavu\u015ftu. Bankalar, promosyon hayata ge\u00e7ti\u011finde, emeklilere maa\u015flar\u0131na g\u00f6re 300, 375, 450 lira tutar\u0131nda \u00f6deme yapt\u0131.\r\n\r\n,Ancak ya\u015fanan rekabet, \u015fimdilerde tutar\u0131 600 liraya kadar y\u00fckseltti. Maa\u015fa g\u00f6re 330, 415, 500 lira \u00f6deme yapan da, 450 liraya varan promosyona ek olarak 1 yeni fatura talimat\u0131na 50 lira, 2 yeni otomatik fatura talimat\u0131na ise 150 lira (baz\u0131 bankalarda kredili mevduat hesab\u0131 da isteniyor) veren de var.\r\n,Hatta emekliye 450 liraya varan, onu bankaya y\u00f6nlendiren gence 150 lira \u00f6deme yapan banka da bulunuyor.\r\n,Halen promosyon almam\u0131\u015f olan emekliler, bankas\u0131n\u0131 se\u00e7ip, '3 y\u0131l maa\u015f\u0131m\u0131 sizden alaca\u011f\u0131m' taahh\u00fcd\u00fcn\u00fc vererek \u00f6demesine kavu\u015fuyor. Taahh\u00fctte bulunup promosyonunu cebine koymu\u015f emeklilerin de isterlerse ortaya \u00e7\u0131kan daha cazip teklifleri de\u011ferlendirme imkan\u0131 bulunuyor.\r\n \r\nBunun i\u00e7in emeklinin yapmas\u0131 gereken, promosyon \u00f6demesini ald\u0131\u011f\u0131 bankaya kalan s\u00fcrenin paras\u0131n\u0131 iade etmek. \u00d6rne\u011fin; emekli 1 y\u0131l \u00f6nce taahh\u00fct verdi\u011fi bankadan 450 lira promosyon alm\u0131\u015fsa, 300 liray\u0131 iade ederek y\u00fcksek \u00f6deme yapan bankaya ge\u00e7ebiliyor.\r\n \r\n,Promosyondan sadece mevcut emekliler yararlanm\u0131yor. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nemde emekli olacaklar\u0131n da ayl\u0131klar\u0131 ba\u011flan\u0131r ba\u011flanmaz promosyon alma imkan\u0131 var. Emeklilik i\u00e7in Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu'na ba\u015fvurusunu yapanlar, kuruma banka se\u00e7imini de bildirebiliyor.\r\n \r\n,\u0130lk emekli ayl\u0131\u011f\u0131 buraya yat\u0131yor, banka bu ki\u015filerden '3 y\u0131l maa\u015f\u0131m\u0131 sizden alaca\u011f\u0131m' taahh\u00fcd\u00fcn\u00fc al\u0131r almaz promosyon \u00f6demesini yap\u0131yor. ,Bankalar\u0131n emeklilere verdi\u011fi promosyon f\u0131rsat\u0131 600 liraya kadar \u00e7\u0131kt\u0131. Yeni emekliler, ayl\u0131k ba\u011flan\u0131r ba\u011flanmaz \u00f6demeyi al\u0131yor