Herkesi ilgilendiriyor! Sevindiren haber geldi... Nüfusta yeni dönem!

Herkesi ilgilendiriyor! Sevindiren haber geldi... N\u00fcfusta yeni d\u00f6nem! , \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, N\u00fcfus ve Vatanda\u015fl\u0131k \u0130\u015fleri Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ar\u015fivinde bulunan ve tarihi de\u011fer ta\u015f\u0131yan n\u00fcfus kay\u0131tlar\u0131n\u0131n elektronik ortama aktar\u0131larak koruma alt\u0131na al\u0131nmas\u0131 i\u00e7in Dijital Ar\u015fiv Projesi\u2019ni (DAP) ba\u015flatt\u0131. Proje kapsam\u0131nda \u00fc\u00e7 y\u0131l i\u00e7eresinde 320 milyon sayfadan olu\u015fan belge taranarak dijital ar\u015five aktar\u0131lacak. Bu sayede mahkemelerden miras, tespit davalar\u0131 nedeniyle istenilen kay\u0131tlara daha h\u0131zl\u0131 ve kolay ula\u015fabilecek. \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, n\u00fcfus haf\u0131zas\u0131na sahip \u00e7\u0131k\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in DAP Projesi ba\u015flat\u0131ld\u0131. Proje kapsam\u0131nda 78 il ve il\u00e7e n\u00fcfus m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnde bulunan n\u00fcfus ve vukuat defterleri ile dayanak belgeleri Ankara\u2019ya getirilerek, Bakanl\u0131k b\u00fcnyesinde olu\u015fturulan n\u00fcfus ar\u015fivine al\u0131nd\u0131. Yine, \u0130stanbul, \u0130zmir, Mersin il ve il\u00e7e n\u00fcfus m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerinde b\u0131rak\u0131lan aile k\u00fct\u00fckleri ve vukuat defterleri de n\u00fcfus ar\u015fivine getirtilerek koruma alt\u0131na al\u0131nd\u0131. ,Koruma alt\u0131na al\u0131nan ve tarihi de\u011fer ta\u015f\u0131yan belgeler Ocak 2018`den itibaren dijital ar\u015five aktar\u0131lmaya ba\u015fland\u0131. 3 y\u0131l i\u00e7inde 320 milyon sayfadan olu\u015fan belgeyi dijital ar\u015five aktarmay\u0131 planlayan Bakanl\u0131k, projenin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 g\u00fcnden bug\u00fcne kadar ise 100 milyon sayfal\u0131k belgeyi elektronik ortama aktard\u0131. Belgelerin dijital ortama aktar\u0131lmas\u0131yla Bakanl\u0131k, hizmet kalitesinin ve h\u0131z\u0131n\u0131n art\u0131r\u0131lmas\u0131, belgenin yok olmas\u0131ndan do\u011facak vatanda\u015f ma\u011fduriyetinin \u00f6nlenmesi, a\u015f\u0131nma ve y\u0131pranmalar\u0131n azalt\u0131lmas\u0131, olas\u0131 bir afet durumunda a\u011f\u0131r hasar almadan ya da tamamen yok olmadan \u00f6nce say\u0131salla\u015ft\u0131r\u0131larak kopyalar\u0131n\u0131n \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131n\u0131 ama\u00e7l\u0131yor. , Bu sayede mahkemelerden veraset, tespit, aile ba\u011flar\u0131n\u0131n kurulmas\u0131, n\u00fcfus kay\u0131tlar\u0131n\u0131n d\u00fczeltilmesi gibi olaylar nedeniyle a\u00e7\u0131lan davalarda istenilen kay\u0131tlara daha h\u0131zl\u0131 ve kolay ula\u015f\u0131labilirken, vatanda\u015f memnuniyeti artacak ve vatanda\u015f haklar\u0131 korunacak. Ayr\u0131ca g\u00fcn\u00fcm\u00fcze kadar gelebilen kadim n\u00fcfus kay\u0131tlar\u0131 elektronik ortamda y\u0131llarca g\u00fcvenli \u015fekilde saklanacak, gelecek y\u0131llara ve nesillere aktar\u0131lacak. ,Osmanl\u0131 Devleti II. Mahmut d\u00f6neminde 1831 y\u0131l\u0131nda yap\u0131lan ilk genel n\u00fcfus yaz\u0131m\u0131nda erkek n\u00fcfus kay\u0131t alt\u0131na al\u0131nd\u0131. 1882 y\u0131l\u0131nda ilk defa kad\u0131n ve erkekler n\u00fcfusa kay\u0131t edildi. , Bu kay\u0131tlar\u0131n yaz\u0131ld\u0131\u011f\u0131 y\u00fcksek kalite ipek ka\u011f\u0131t defterler, g\u00fcn\u00fcm\u00fczde \u201cAtik N\u00fcfus Defteri\u201d olarak adland\u0131r\u0131lmakta. II. Abd\u00fclhamit d\u00f6neminde 1904 y\u0131l\u0131nda Genel N\u00fcfus Yaz\u0131m\u0131 ile kad\u0131n ve erkeklerin yaz\u0131ld\u0131\u011f\u0131 esas n\u00fcfus defterleri, g\u00fcncel aile k\u00fct\u00fcklerinin ve Merkezi N\u00fcfus \u0130daresi Sisteminin (MERN\u0130S) temelini olu\u015fturmakta.