Herkesi sevindirecek haber: Artık parasız olacak

Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131 (MEB) ihtiya\u00e7 sahibi \u00f6\u011frencilere 3 ayda bir yapt\u0131\u011f\u0131 burs \u00f6demesi ve paral\u0131 yat\u0131l\u0131 okullarla ilgili d\u00fczenlemeler yapacak. ,MEB, iki \u00f6nemli de\u011fi\u015fiklik yapacak. ,Bunlardan biri ihtiya\u00e7 sahibi \u00f6\u011frencilere verilen burslar, di\u011feri ise paras\u0131z yat\u0131l\u0131l\u0131k bursu kazanan \u00f6\u011frenciler d\u0131\u015f\u0131nda yat\u0131l\u0131 kald\u0131klar\u0131 i\u00e7in \u201cpansiyon \u00fccreti\u201d \u00f6demek zorunda olan \u00f6\u011frencileri kaps\u0131yor. ,MEB, ilk\u00f6\u011fretim ve orta\u00f6\u011fretim seviyesinde burs alan 259 bin 465 \u00f6\u011frenciyle ilgili \u00f6deme sistemini de\u011fi\u015ftiriyor. \u00d6demeler, 3 ayda bir yerine ayda bir yap\u0131lacak.\r\n\r\n,Habert\u00fcrk'te yer alan habere g\u00f6re; MEB\u2019e ba\u011fl\u0131 kurumlarda \u00f6\u011fretim g\u00f6ren 259 bin 465 \u00f6\u011frenciye 2018 y\u0131l\u0131 1. d\u00f6nem bursu olarak 648 TL verildi. Yeni sistemde \u00f6\u011frenci burslar\u0131, Vak\u0131fbank \u00fczerinden, Vak\u0131fbank\u2019\u0131n bulunmad\u0131\u011f\u0131 yerlerde PTT Bank \u015fubelerinden \u201cMEB Sosyal Destek Kartlar\u0131\u201dyla \u00f6denecek. Burslar, \u00f6\u011frencilerin banka hesaplar\u0131na do\u011frudan yat\u0131r\u0131lacak. ,Burs \u00f6demeleri 3 ayda bir yerine ayda bir yap\u0131lacak. ,MEB yetkilileri, zorunlu e\u011fitim ile paral\u0131 yat\u0131l\u0131 okul uygulamas\u0131n\u0131n \u00e7eli\u015fti\u011fini belirterek, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nemde paral\u0131 yat\u0131l\u0131 yurt uygulamas\u0131n\u0131n t\u00fcm\u00fcyle kald\u0131r\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 ve paras\u0131z yat\u0131l\u0131 e\u011fitim imk\u00e2n\u0131 sunulaca\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.,Bu durum okul, il\u00e7e, il milli e\u011fitim m\u00fcd\u00fcrl\u00fckleri ve saymanl\u0131klarda ya\u015fanan yaz\u0131\u015fma ve b\u00fcrokrasi nedeniyle zaman kayb\u0131na ve i\u015flem maliyetine neden oluyordu. \u00d6\u011frencilerin burslar\u0131n\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 bankalar, muhtelif adlarla \u00f6\u011frenci burslar\u0131ndan \u00fccret kesiyordu.\r\n \r\n,Daha \u00f6nce burs da\u011f\u0131t\u0131m\u0131 919 il\u00e7e saymanl\u0131\u011f\u0131 \u00fczerinden il ve il\u00e7e milli e\u011fitim m\u00fcd\u00fcrl\u00fckleri kanal\u0131yla ger\u00e7ekle\u015ftiriliyordu.