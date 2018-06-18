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Herkesin gözü önünde... Sokak ortasında dehşet!
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sokakta yürüyen Cihat Turan (47), çevredekilerin gözleri önünde, bir otomobilden kurşun yağmuruna tutuldu.
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