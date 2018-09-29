Hiçbir şeyden habersiz pasaport kontrolüne girdiler! Gerçeği anlayınca...

Hollanda'n\u0131n Transavia Havayollar\u0131na ait u\u00e7ak 180 yolcusu ile saat 12.20'de Gazipa\u015fa Alanya Havaliman\u0131na ini\u015f yapt\u0131. ,U\u00e7aktan inen ve hi\u00e7bir \u015feyden habersiz olan yolcular pasaport kontrol\u00fc i\u00e7in gi\u015feye yakla\u015ft\u0131. Gi\u015fede i\u015flem yapan 1 milyonuncu yolcu Bel\u00e7ikal\u0131 bir \u00e7ift oldu. ,Eyer Christine Mathilde ve De Bruyn Wim \u00e7ifti pasaport kontrol\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan gi\u015feden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131nda kar\u015f\u0131s\u0131nda havaliman\u0131 yetkililerini buldu. 1 milyonuncu yolcu oldu\u011funu \u00f6\u011frenen \u00e7ift ne diyece\u011fini bilemedi. \r\n\r\n,T\u00f6ren i\u00e7in haz\u0131rlanan standa \u00e7a\u011fr\u0131lan \u00e7ifte Gazipa\u015fa Belediyesi ve Havaliman\u0131 y\u00f6netimi \u00e7e\u015fitli hediyeler takdim etti. \u015eansl\u0131 \u00e7ifte konaklama tesisleri ve turizmciler ise bedava tatil ve hediye \u00e7eki hediye etti. \r\n\r\n,Ya\u015fad\u0131klar\u0131 s\u00fcrpriz kar\u015f\u0131s\u0131nda ne diyeceklerini bilemeyen \u00e7ift, "U\u00e7aktan indi\u011fimizde bir haz\u0131rl\u0131k oldu\u011funu hissettik ama bunun bizimle ilgili olabilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnmedik. 1 milyonuncu yolcu oldu\u011fumuzu \u00f6\u011frendi\u011fimizde ne diyece\u011fimizi bilemedik. \u00c7ok \u015fa\u015f\u0131rd\u0131k ve \u00e7ok mutluyuz. ,T\u00fcrkiye'ye daha \u00f6nce 4-5 kez geldik ama Alanya'ya ilk kez geliyoruz. Her geldi\u011fimizde T\u00fcrkiye'den \u00e7ok memnun ayr\u0131l\u0131yoruz. Bu da \u00e7ok farkl\u0131 bir deneyim ve heyecan oldu bizim i\u00e7in. Herkese te\u015fekk\u00fcr ediyoruz" dedi. \r\n\r\n,Havaliman\u0131 Koordinat\u00f6r\u00fc Cengiz A\u015f\u0131kl\u0131 da bu y\u0131l hedeflerinin 1 milyon yolcu oldu\u011funu belirterek, "Gazipa\u015fa tarihi bir g\u00fcne \u015fahitlik ediyor. Bu rakam bug\u00fcne kadar havaliman\u0131m\u0131z\u0131n ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 en b\u00fcy\u00fck rakam. Temennimiz bu kutlamay\u0131 2 milyoncu yolcuda yapmak" dedi. \r\n\r\nT\u00f6rene kat\u0131lan Gazipa\u015fa Belediye Ba\u015fkan\u0131 Adil \u00c7elik ise "Gazipa\u015fa Havaliman\u0131 temelleri at\u0131ld\u0131ktan sonra 'a\u00e7\u0131lamaz, buradan havaliman\u0131 olmaz' denen bir havaliman\u0131. H\u00fck\u00fcmetimizin \u0131srar\u0131, TAV'\u0131n cesur giri\u015fimi sonucu bu havaliman\u0131 bug\u00fcn 1 milyonu a\u015fk\u0131n yolcuya ev sahipli\u011fi yapt\u0131. Ge\u00e7mi\u015fte ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z u\u00e7ak krizinden \u00f6nce havaliman\u0131m\u0131z 750 binleri g\u00f6rm\u00fc\u015ft\u00fc ancak krizden sonra bu rakamlar d\u00fc\u015ft\u00fc. \u00d6zellikle bu y\u0131l h\u00fck\u00fcmetimizin giri\u015fimleri sonucu y\u00fcr\u00fct\u00fclen politikalar\u0131n da etkisiyle yolcu say\u0131m\u0131z bu sene kendi rekorunu k\u0131rarak 1 milyon yolcuya ula\u015ft\u0131. Tabii ki hedefimiz bu de\u011fil. Gelecek sezon hedefimiz 2 milyon yolcu. \u0130n\u015fallah bunu da ba\u015faraca\u011f\u0131z. Bu havaliman\u0131m\u0131z\u0131n bu noktaya gelmesinde ba\u015fta Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z olmak \u00fczere, D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131m\u0131z Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu ve b\u00f6lge milletvekillerine \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131 sunuyorum" diye konu\u015ftu.