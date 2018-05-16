Hindistan'da üst geçit çöktü: 18 ölü

Hindistan'\u0131n kuzeyinde bir \u00fcst ge\u00e7idin \u00e7\u00f6kmesi sonucu en az 18 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,Hindistan'\u0131n kuzeyinde bulunan Varanasi kentindeki \u00fcst ge\u00e7idin i\u015flek bir yolun \u00fczerine \u00e7\u00f6kt\u00fc\u011f\u00fc olayda en az 18 ki\u015fi ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi.\r\n,Enkazdan \u00e7\u0131kar\u0131lan 5 yaral\u0131n\u0131n 2'sinin durumunun a\u011f\u0131r oldu\u011funu ifade eden yetkililer, yaral\u0131lar\u0131n tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n,Arama kurtarma ekiplerinin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam etti\u011fi belirtildi.\r\n,Ba\u015fbakan Narendra Modi, sosyal medya hesab\u0131 Twitter'dan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda, kazayla ilgili \u00fcz\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fc ifade ederek yaral\u0131lara acil \u015fifa diledi.\r\n,.