Hırsızlar öyle bir şey çaldı ki tüm mahalleli mağdur oldu!

Manisa'da ya\u015fanan h\u0131rs\u0131zl\u0131k olay\u0131 pes dedirtti.,Mahalleye gelen h\u0131rs\u0131zlar \u00f6yle bir \u015fey \u00e7ald\u0131 ki t\u00fcm mahalleli 6 saat susuz kald\u0131. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Derbent Mahallesi civar\u0131nda bulunan ve Mersinli Mahallesi'nin i\u00e7me suyunu sa\u011flayan Manisa Su ve Kanalizasyon \u0130daresi (MASK\u0130) Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ait su deposundaki otomasyon sistemine ba\u011fl\u0131 2 adet ak\u00fc, gece saatlerinde kimli\u011fi belirsiz ki\u015fi veya ki\u015filer taraf\u0131ndan \u00e7al\u0131nd\u0131. ,Olay sonras\u0131 bin 600 n\u00fcfuslu Mersinli Mahallesi\u2019ne 6 saat su verilemezken, MASK\u0130 ekiplerinin sorunu gidermesi ile mahalleye yeniden su verilmeye ba\u015fland\u0131. Jandarma, h\u0131rs\u0131zlar\u0131n yakalanmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\n