Hırvatistanlı efsane müzisyen Oliver Dragojevic hayatını kaybetti

S\u00f6z yazar\u0131 ve m\u00fczisyenlik yapan efsane ismin 1 y\u0131ldan uzun bir s\u00fcredir akci\u011fer kanseri tedavisi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc bildirildi. Dragojevic'in \u00f6l\u00fcm haberi hayranlar\u0131nda derin bir \u00fcz\u00fcnt\u00fc ya\u015fatt\u0131. ,H\u0131rvatistan medyas\u0131nda yer alan haberlere g\u00f6re \u00fclkenin yeti\u015ftirdi\u011fi en \u00f6nemli sanat\u00e7\u0131lardan Oliver Dragojevic hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,Say\u0131s\u0131z esere imza atan Dragojevic, H\u0131rvatistan'\u0131n Split \u015fehrinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti. \u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131n\u0131n 1 y\u0131ldan uzun bir s\u00fcredir akci\u011fer kanseri ile m\u00fccadele etti\u011fi ifade ediliyor.,S\u00f6z yazarl\u0131\u011f\u0131 da yapan Dragojevic, H\u0131rvatistan k\u0131y\u0131lar\u0131ndaki Dalma\u00e7ya'n\u0131n geleneksel melodilerini modern bir dokunu\u015fla harmanlad\u0131. Ba\u015far\u0131lar\u0131yla H\u0131rvatlar\u0131n gurur kayna\u011f\u0131 olan \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131, Carnegie Hall, Royal Albert Hall, Paris Olympia ve Sydney Opera Binas\u0131 gibi d\u00fcnyan\u0131n \u00f6nemli noktalar\u0131nda sanat\u0131n\u0131 sergiledi. ,H\u0131rvatistan ve eski Yugoslavya \u00fclkeleri ba\u015fta olmak \u00fczere milyonlarca hayran\u0131 bulunan sanat\u00e7\u0131yla ilgili h\u00fcz\u00fcnl\u00fc mesajlar payla\u015f\u0131lmaya devam ediliyor.,7 Aral\u0131k 1947'de eski Yugoslavya'ya ba\u011fl\u0131 H\u0131rvatistan Halk Cumhuriyeti'nde d\u00fcnyaya gelen Oliver Dragojevic, 40 y\u0131ll\u0131k sanat ya\u015fam\u0131yla H\u0131rvatistan k\u00fclt\u00fcr\u00fcn\u00fcn simge isimlerinden biri haline geldi.