Hitler'in doğum gününde Nazi bayrağı açtılar

Adolf Hitler'in do\u011fum tarihi 20 Nisan'da, \u0130sve\u00e7'in ba\u015fkenti Stockholm'\u00fcn Huddinge il\u00e7esinde belediye binas\u0131 dahil 3 resm\u00ee binada, kimli\u011fi belirsiz ki\u015filerin \u00fczerinde gamal\u0131 ha\u00e7 bulunan Nazi bayra\u011f\u0131 dalgaland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 bildirildi. \r\n,Huddinge Belediye Ba\u015fkan\u0131 Daniel Dronjak, \u0130sve\u00e7 devlet televizyonu SVT'ye olaya ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. Belediye binas\u0131na \u0131rk\u00e7\u0131lar\u0131n sembol bayra\u011f\u0131n\u0131n dikilmesini "olduk\u00e7a \u00fcz\u00fcc\u00fc" ve "mide buland\u0131r\u0131c\u0131" olarak de\u011ferlendiren Dronjak, bayra\u011f\u0131n sabah fark edilerek hemen indirildi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,Dronjak, Huddinge'de demokrasinin kalbine suikast yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi. Stockholm Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ise yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamayla Nazi bayra\u011f\u0131n\u0131n Huddinge Belediyesi d\u0131\u015f\u0131nda Stockholm'\u00fcn 2 b\u00f6lgesinde de dalgaland\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n,A\u00e7\u0131klamada, Stockholm'\u00fcn Tyres\u00f6 ve Centralbron b\u00f6lgelerinde bulunan iki resm\u00ee binan\u0131n direklerine Nazi bayra\u011f\u0131 \u00e7ekildi\u011fi belirtilirken, olaylarla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.