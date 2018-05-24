Hızını alamayan tır yol kenarındaki tepeye çıktı

Tekirda\u011f\u2019da h\u0131z\u0131n\u0131 alamayan t\u0131r s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenar\u0131nda bulunan y\u00fcksek bir tepeye \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Ara\u00e7ta s\u0131k\u0131\u015fan t\u0131r s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc ise ekiplerin uzun u\u011fra\u015f\u0131 sonucunda s\u0131k\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 yerden \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.\r\n,Kaza, gece 02:30 s\u0131ralar\u0131nda Tekirda\u011f\u2019\u0131n S\u00fcleymanpa\u015fa il\u00e7esi B\u00f6brek Vakf\u0131 mevkiinde meydana geldi.\r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re Orhan D. idaresindeki 34 DP 4921 plakal\u0131 t\u0131r yolda seyir halindeyken kav\u015fakta h\u0131z\u0131n\u0131 alamayarak yol kenar\u0131nda bulunan tepeye \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Metrelerce y\u00fcksek bir tepeye \u00e7\u0131kan t\u0131r\u0131 fark eden di\u011fer s\u00fcr\u00fcc\u00fcler hemen telefonlar\u0131na sar\u0131larak polis ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine haber verdi.\r\n,Olay yerine k\u0131sa s\u00fcrede gelen polis, itfaiye ve sa\u011fl\u0131k ekipleri ara\u00e7ta s\u0131k\u0131\u015fan Orhan D.\u2019yi uzun u\u011fra\u015flar sonucunda oldu\u011fu yerden \u00e7\u0131kartt\u0131.,112 sa\u011fl\u0131k ekipleri yaral\u0131y\u0131 ambulansla Tekirda\u011f Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131rken, hastanede tedavisi devam eden Orhan D.\u2019nin sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. Kazan\u0131n gece ge\u00e7 saatlerde olmas\u0131 ve yolda kimsenin bulunmamas\u0131 sebebiyle facian\u0131n e\u015fi\u011finden d\u00f6n\u00fcld\u00fc. Kazan\u0131n ard\u0131ndan ba\u015flat\u0131lan soru\u015fturman\u0131n devam etti\u011fi bildirildi.\r\n,