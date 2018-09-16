Hocası açıkladı! Emre Mor hakkında flaş gelişme...

Teknik direkt\u00f6r Antonio Mohamed yar\u0131n oynanacak Girona ma\u00e7\u0131 \u00f6ncesi d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda futbolcuyla ilgili \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.,Gen\u00e7 y\u0131ld\u0131zda b\u00fcy\u00fck bir de\u011fi\u015fim ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyuran Arjantinli \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131 \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:,2 haftad\u0131r \u00e7ok s\u0131k\u0131 \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Eskisine g\u00f6re \u00e7ok daha arzulu durumda. Bu kendisi i\u00e7in oldu\u011fu kadar bizim i\u00e7in de iyi haber \u00e7\u00fcnk\u00fc Emre Mor'a art\u0131k dakika verebilirim. Sonras\u0131nda Emre art\u0131k ilk 11 i\u00e7in m\u00fccadele etmeye ba\u015flayabilir. Sezonun ilk ma\u00e7\u0131 olan Espanyol kar\u015f\u0131s\u0131nda ikinci yar\u0131da oyuna giren Emre sonraki iki kar\u015f\u0131la\u015fmada forma \u015fans\u0131 bulamam\u0131\u015ft\u0131.,Milli futbolcu, La Liga ekibine 2017-2018 sezonu ba\u015f\u0131nda Borussia Dortmund'dan 13 milyon euro bonservis bedeli kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda transfer olmu\u015ftu. ,Celta Vigo bu sezon ba\u015f\u0131nda Trabzonspor'dan Okay Yoku\u015flu'yu da kadrosuna katm\u0131\u015ft\u0131. (Milliyet)