Hollanda'da öğrenciler bir üniversiteyi işgal etti

Ba\u015fkent Amsterdam'da, y\u00fczleri maskeli bir grup \u00f6\u011frenci, h\u00fck\u00fcmeti ve Amsterdam \u00dcniversitesini (UVA) protesto amac\u0131yla \u00fcniversiteye ait bir binay\u0131 i\u015fgal etti.\r\n\r\n,Eyleme kat\u0131lan ve y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapan \u00f6\u011frenciler, "Ulusal Eylem Haftas\u0131" dolay\u0131s\u0131yla \u00fcniversitelerin b\u00fct\u00e7esinde yap\u0131lan kesintileri ve \u00e7al\u0131\u015fma \u015fartlar\u0131n\u0131 protesto etti.\r\n\r\n,\u00dcniversite \u00f6n\u00fcnde toplanan \u00f6\u011frenciler, binan\u0131n giri\u015flerini kapatarak, "E\u011fitim i\u00e7in y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f" ve "Bunu yapamazs\u0131n\u0131z" pankartlar\u0131 a\u00e7arak, "Dayan\u0131\u015fma zaman\u0131" ve "M\u00fccadele et, e\u011fitim bir hakt\u0131r" sloganlar\u0131 att\u0131.\r\n\r\n,\u00d6\u011frencilerin eyleme son vermesini isteyen Amsterdam Belediye Ba\u015fkan\u0131 Femke Halsema'n\u0131n \u00e7abalar\u0131 yetersiz kal\u0131nca, \u00f6\u011frencilerin direnmesine ra\u011fmen bina ak\u015fama do\u011fru polis taraf\u0131ndan bo\u015falt\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Ulusal \u00d6\u011frenci Sendikalar\u0131 Konfederasyonu'nun (LSVb) \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131yla harekete ge\u00e7en \u00f6\u011frenciler, pazartesi g\u00fcn\u00fc 6 farkl\u0131 kentte bulunan 11 \u00fcniversitede, \u00f6\u011fretim g\u00f6revlilerinin de destek verdi\u011fi ulusal eylem ba\u015flatm\u0131\u015ft\u0131.,.