Hollywood filmlerini aratmayan operasyon

G\u00fcvenilir kaynaklara g\u00f6re kritik operasyon bir\u00e7ok a\u00e7\u0131dan \u00f6nem ta\u015f\u0131yor.,-Operasyonun zaman\u0131 ve yeri\r\n-S\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilmi\u015f olmas\u0131\r\n-TSK ve M\u0130T aras\u0131ndaki koordinasyon,G\u00fcvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere g\u00f6re; operasyon; ter\u00f6rle m\u00fccadele literat\u00fcr\u00fcne girecek \u015fekilde ve daha \u00f6nce g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerince kullan\u0131lmayan y\u00f6ntemlerle ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Stratejik a\u00e7\u0131dan \u00e7ok farkl\u0131 etkilere sebep olacak bir operasyon olarak de\u011ferlendirilebilir. ,Operasyonda PKK\/KCK\u2019n\u0131n 40 ki\u015fiden olu\u015fan Y\u00fcr\u00fctme Konseyi\u2019nden \u2018Mam Zeki \u015eengali\u2019 ve onunla birlikte hareket halinde olan 11 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi. ,PKK\u2019n\u0131n Sincar sorumlusu \u015eengali\u2019nin uzun s\u00fcredir ad\u0131m ad\u0131m takip edildi\u011fi \u00f6\u011frenildi. Kaynaklar, bunun T\u00fcrkiye\u2019nin ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 askeri ve istihbari sonu\u00e7lar\u0131 g\u00f6sterdi\u011fine dikkat \u00e7ektiler. PKK, bir s\u00fcredir ana karargah\u0131n\u0131 Kandil\u2019den Sincar\u2019a ta\u015f\u0131may\u0131 planl\u0131yordu. PKK\u2019n\u0131n Suriye kolu PYD\/YPG unsurlar\u0131na da buradan destek vermeyi ama\u00e7l\u0131yordu. G\u00fcvenilir kaynaklar, son operasyonla PKK\u2019\u0131n Sincar plan\u0131n\u0131n a\u011f\u0131r darbe ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirttiler.,Gazetemiz, operasyonla ilgili \u00f6nemli bilgilere ula\u015ft\u0131. ,BATUHAN YA\u015eAR - \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n K\u0131rm\u0131z\u0131 listesinde bulunan PKK\u2019n\u0131n 40 ki\u015filik s\u00f6zde \u00fcst d\u00fczey y\u00f6netim kadrosundan \u2018Mam Zeki \u015eengali\u2019 kod adl\u0131 \u0130smail \u00d6zden TSK ve M\u0130T i\u015fbirli\u011fi ile Sincar\u2019da etkisiz hale getirildi.,Operasyonda haz\u0131rl\u0131k ve uygulama anlam\u0131nda \u00e7ok yeni teknikler kullan\u0131ld\u0131. Hedef tespiti ve hedef do\u011frulamas\u0131 i\u00e7in yeni teknikler kullan\u0131ld\u0131. Ard\u0131ndan ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fc vuracak imha ara\u00e7lar\u0131n\u0131n se\u00e7imi yap\u0131ld\u0131. Operasyonda hi\u00e7bir \u015fey \u015fansa b\u0131rak\u0131lmad\u0131. G\u00fcvenilir kaynaklar, TSK ve M\u0130T aras\u0131ndaki e\u015fg\u00fcd\u00fcm\u00fcn \u00f6nemine vurgu yapt\u0131lar. Operasyonun Hollywood filmlerine bile ta\u015f \u00e7\u0131kartacak \u015fekilde planlan\u0131p uyguland\u0131\u011f\u0131 kaydedildi. M\u0130T VE TSK\u2019n\u0131n e\u015f g\u00fcd\u00fcm\u00fc yurt i\u00e7indeki PKK\u2019ya y\u00f6nelik y\u00fcr\u00fct\u00fclen operasyonlar zaten bir s\u00fcredir uygulan\u0131yordu. Art\u0131k bu e\u015f g\u00fcd\u00fcm\u00fcn s\u0131n\u0131r \u00f6tesine de ta\u015f\u0131nm\u0131\u015f oldu. Sincar operasyonunun 15 Temmuz darbe giri\u015fimi sonras\u0131nda ortaya konulan yeni stratejik savunma konseptinin bir par\u00e7as\u0131 olarak g\u00f6r\u00fclmesi gerekti\u011fine dikkat \u00e7ekildi..,Operasyonda Savunma Sanayi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n rol\u00fcne de vurgu yap\u0131l\u0131yor. Operasyon tamamen yerli unsurlarla icra edildi. G\u00fcvenlik uzmanlar\u0131na g\u00f6re, M\u0130T-TSK e\u015fg\u00fcd\u00fcm\u00fc \u00f6nemliydi ama operasyonun parlayan bir ba\u015fka y\u0131ld\u0131z\u0131 daha vard\u0131: Savunma Sanayi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131.\r\nBat\u0131l\u0131 \u00fclkelerin on y\u0131llard\u0131r milyarlarca dolar harcayarak ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 seviyeye T\u00fcrkiye\u2019nin birka\u00e7 y\u0131l i\u00e7inde ula\u015fmas\u0131na dikkat \u00e7ekildi.,Bu t\u00fcr operasyonlar d\u00fcnyada sadece ABD ve \u0130srail taraf\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftirilebiliyor. \u015eimdi bunlara T\u00fcrkiye\u2019de eklendi. G\u00fcvenilir kaynaklara g\u00f6re Sincar operasyonu uluslararas\u0131 literat\u00fcre ge\u00e7ecek. Son istihbarat raporlar\u0131, \u00f6rg\u00fct\u00fcn \u00fcst d\u00fczey y\u00f6neticilerinden Murat Karay\u0131lan, Cemil Bay\u0131k ve Duran Kalkan\u2019\u0131n da panik i\u00e7inde oldu\u011funu ortaya koydu. T\u00fcrkiye\u2019nin ter\u00f6r\u00fc bulundu\u011fu yerde yok etme konseptine devam edece\u011fi \u00f6\u011frenildi.