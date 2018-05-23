Honduras'ta özel uçak düştü

Orta Amerika \u00fclkesi Honduras'ta \u00f6zel bir jetin d\u00fc\u015fmesi sonucu en az 6 ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n,Acil Durum Y\u00f6netimi taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, ABD'nin Teksas eyaletindeki Austin kentinden kalkan \u00f6zel u\u00e7a\u011f\u0131n ba\u015fkent Tegucigalpa'da Toncontin Havaalan\u0131'na ini\u015fe ge\u00e7ti\u011fi s\u0131rada d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc kaydedildi.\r\n,A\u00e7\u0131klamada, u\u00e7a\u011f\u0131n d\u00fc\u015fmesi sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybeden olmad\u0131\u011f\u0131, en az 6 ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n,U\u00e7akta ka\u00e7 ki\u015finin bulundu\u011fuyla ilgili kesin bir bilgi verilmedi.\r\n,Da\u011flar aras\u0131nda olmas\u0131 ve yerle\u015fim yerlerine yak\u0131nl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle Tegucigalpa'daki havaalan\u0131 d\u00fcnyan\u0131n en zorlu havaalanlar\u0131 aras\u0131nda yer al\u0131yor.